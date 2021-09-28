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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:10
fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.
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stm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:11
fin написав:
Если честно, то все както неоднозначно. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Ради любопытства ктото звонил в два пункта вакцинации нашего райцентра. Сидят почти без работы, мало желающих, приглашают прямо так, без записи в любое время. Пока ждем, както стремно колоться.
Дочка с зятем тоже "ждали". Дождались. Теперь жалеют.
Ждите и вы.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:20
ЛАД написав:
8)
fler написав:
Напомню свое:
fler написав:
До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс.
выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс.
/сутки.
28.09 провели тестов 65812, выявили 6552
29.09. тестов 92829, выявлено 9666.
Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс.
Флер, ... простите, не верю, что Вы не знаете, что 10 973 теста методом ИФА к выявлению новых случаев заболевания не имеют никакого отношения. А без них получается всего 81856 тестов. Т.е. практически Ваши цифры.
Так что спор Вы фактически проиграли.
Проиграла? Где выявленных 10000? Нет? Значит не проиграла. Ждите
Замечу, что 16000 тоже нет
Зато как рьяно судят те, кто свой прогноз не соизволил
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fler
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:21
fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
...но до сих пор не успокоилась
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Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:22
ЛАД написав: Ромасик написав:
я просто думал со всеми "подозрениями" нужно сидеть дома.
И с соплями тоже?
да. Вы до сих пор не выучили правил поведения при появлении симптомов ОРВИ?
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Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:23
stm написав: fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.
Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.
Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили?
Востаннє редагувалось fler
в Сер 29 вер, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:24
Разговаривал сегодня с друзьями в Мюнхене. Говорят, что в октябре обещают снять все ограничения, школьники занимаются, но их тестируют. Некоторые ограничения для непривитых оставят. Сейчас тестирование бесплатное. После снятия ограничений тестирование для непривитых будет платное и за приличные деньги.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:26
Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:
я просто думал со всеми "подозрениями" нужно сидеть дома.
И с соплями тоже?
да. Вы до сих пор не выучили правил поведения при появлении симптомов ОРВИ?
А Вы?
Или к Вам врач на дом придёт? Ждите.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:29
fler написав: ЛАД написав:
8)
fler написав:
Напомню свое: fler
До 4 октября включительно мы увидим не более +10 тыс.
выявленных за сутки при условии, что кол-во тестов не превысит 80 тыс.
/сутки.
28.09 провели тестов 65812, выявили 6552
29.09. тестов 92829, выявлено 9666.
Если завтра протестят не более 80000, то выявленных будет не более 10тыс.
Флер, ... простите, не верю, что Вы не знаете, что 10 973 теста методом ИФА к выявлению новых случаев заболевания не имеют никакого отношения. А без них получается всего 81856 тестов. Т.е. практически Ваши цифры.
Так что спор Вы фактически проиграли.
Проиграла? Где выявленных 10000? Нет? Значит не проиграла. Ждите
Замечу, что 16000 тоже нет
Зато как рьяно судят те, кто свой прогноз не соизволил
Ну да. Вы правы. 9 666, конечно, существенно меньше 10 000.
А вот ждать больши́х цифр не хотелось бы.
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ЛАД
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:35
І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ? Вважають , що їм просто не потрібно ? Типу як Будівельник - ну вірус , ну типа грипу - вакцинуватися для чого ? Який , цікаво , відсоток вірить в конспірологічні теорії ? Невже у нас оцих разом 52 % ? Таке враження , що відключили у людей критичне мишлення та логіку , а увімкнули абсолютну віру у все погане , що йде від держави ...
На халяву вакцинують Пфайзером - а народ не хоче ...
Якщо комусь цікаво - у мене 4 поки вакцинувалися повністю - Модерною 2 і Пфайзером 2 . Особливих побічних не було . Стандартно майже - 2-3 дні рука болить , 1-2 дні температура ( у кого 37,0 , у кого під 39 - тоді 1 штука ібупрофена - і проходить ) .
Востаннє редагувалось Puente
в Сер 29 вер, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Puente
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