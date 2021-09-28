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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3811381238133814 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71 Мені вже зробили щеплення 66% 47 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 71 Додано: Сер 29 вер, 2021 16:35 ЛАД написав: Разговаривал сегодня с друзьями в Мюнхене. Говорят, что в октябре обещают снять все ограничения, школьники занимаются, но их тестируют. Некоторые ограничения для непривитых оставят. Сейчас тестирование бесплатное. После снятия ограничений тестирование для непривитых будет платное и за приличные деньги. Разговаривал сегодня с друзьями в Мюнхене. Говорят, что в октябре обещают снять все ограничения, школьники занимаются, но их тестируют. Некоторые ограничения для непривитых оставят. Сейчас тестирование бесплатное. После снятия ограничений тестирование для непривитых будет платное и за приличные деньги.

о протестах они ничего не говорили? о протестах они ничего не говорили? Ромасик Повідомлень: 3039 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 281 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 16:39 ЛАД написав: Ромасик написав: да. Вы до сих пор не выучили правил поведения при появлении симптомов ОРВИ? да. Вы до сих пор не выучили правил поведения при появлении симптомов ОРВИ?

А Вы?

Или к Вам врач на дом придёт? Ждите. А Вы?Или к Вам врач на дом придёт? Ждите.

а что я? Со мной все понятно. А Вы же у нас здесь праведный.

пс. Меня врач по телефону обследовал и открыл больничный. а что я? Со мной все понятно. А Вы же у нас здесь праведный.пс. Меня врач по телефону обследовал и открыл больничный. Ромасик Повідомлень: 3039 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 281 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 16:43 Puente написав: І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ? І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет? а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет? Ромасик Повідомлень: 3039 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 281 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 16:45 fler написав: stm написав: fler написав:

В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.

Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота.. В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..

А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020. А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.



Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.

Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили? Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили?

Самой страшной - Пфайзер. Но Модерну бы тоже взяла без проблем. Самой страшной - Пфайзер. Но Модерну бы тоже взяла без проблем. stm

Повідомлень: 3078 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 16:58 Ромасик написав: Puente написав: І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ? І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет? а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?

Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ... Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ... Puente Повідомлень: 3452 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 402 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 17:30 Puente написав: Ромасик написав: Puente написав: І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ? І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет? а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?

Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ... Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...

Годзиллу против Конга собираюсь посмотреть. Что уколоть перед этим? Годзиллу против Конга собираюсь посмотреть. Что уколоть перед этим? Ромасик Повідомлень: 3039 З нами з: 30.03.15 Подякував: 619 раз. Подякували: 281 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3811381238133814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7751 8816707

ЛОБ Сер 29 вер, 2021 10:13