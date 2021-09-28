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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3811381238133814

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:35

  ЛАД написав:Разговаривал сегодня с друзьями в Мюнхене. Говорят, что в октябре обещают снять все ограничения, школьники занимаются, но их тестируют. Некоторые ограничения для непривитых оставят. Сейчас тестирование бесплатное. После снятия ограничений тестирование для непривитых будет платное и за приличные деньги.

о протестах они ничего не говорили?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:39

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:да. Вы до сих пор не выучили правил поведения при появлении симптомов ОРВИ?

А Вы?
Или к Вам врач на дом придёт? Ждите.

а что я? Со мной все понятно. А Вы же у нас здесь праведный.
пс. Меня врач по телефону обследовал и открыл больничный.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:43

  Puente написав:І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:45

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..

А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.


Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.
Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили?

Самой страшной - Пфайзер. Но Модерну бы тоже взяла без проблем.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:58

  Ромасик написав:
  Puente написав:І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?

Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:30

  Puente написав:
  Ромасик написав:
  Puente написав:І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?

Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...

Годзиллу против Конга собираюсь посмотреть. Что уколоть перед этим?
Ромасик
 
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