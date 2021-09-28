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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:35
ЛАД написав:
Разговаривал сегодня с друзьями в Мюнхене. Говорят, что в октябре обещают снять все ограничения, школьники занимаются, но их тестируют. Некоторые ограничения для непривитых оставят. Сейчас тестирование бесплатное. После снятия ограничений тестирование для непривитых будет платное и за приличные деньги.
о протестах они ничего не говорили?
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Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:39
ЛАД написав: Ромасик написав:
да. Вы до сих пор не выучили правил поведения при появлении симптомов ОРВИ?
А Вы?
Или к Вам врач на дом придёт? Ждите.
а что я? Со мной все понятно. А Вы же у нас здесь праведный.
пс. Меня врач по телефону обследовал и открыл больничный.
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Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:43
Puente написав:
І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?
а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?
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Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:45
fler написав: stm написав: fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.
Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.
Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили?
Самой страшной - Пфайзер. Но Модерну бы тоже взяла без проблем.
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stm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:58
Ромасик написав: Puente написав:
І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?
а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?
Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...
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Puente
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:30
Puente написав: Ромасик написав: Puente написав:
І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?
а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?
Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...
Годзиллу против Конга собираюсь посмотреть. Что уколоть перед этим?
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Ромасик
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