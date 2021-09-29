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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 16:45
fler написав: stm написав: fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..
А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.
Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.
Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили?
Самой страшной - Пфайзер. Но Модерну бы тоже взяла без проблем.
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stm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:58
Ромасик написав: Puente написав:
І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?
а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?
Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...
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Puente
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:49
ЛАД написав:
То, что сейчас на ветке, это уже не "активная дискуссия", а просто флуд.
Разоблачать враньё и "приколы" малость надоело.
Оптимизм это классно, но текущая ситуация не особо располагает.
А толерантность к бреду, приколам, лжи, полуграмотным утверждениям, продвигаемым с огромным апломбом...
Кроме толерантности и оптимизма дискуссия должна быть добросовестной. А когда на аргументы оппонента не обращают внимания и вопрос выдают за прогноз...
Можно спорить, например, с уама
, что мы и делаем. Вполне толерантно. Ну, кроме тех случаев, когда он начинает выдвигать откровенно конспирологические теории о ковиде или вакцинах как средстве сокращения населения. Но это вопрос веры, спорить тут бессмысленно, так же, как о существовании бога. В результате, ни у меня, ни, надеюсь, у него обид нет.
С остальными оппонентами спорить бессмысленно, т.к. у них совсем другие задачи. И выяснение истины в их задачи не входит.
В результате форум просто служит для них трибуной.
Цензура в сегодняшней парадигме это плохо, но иногда она необходима.
С уважением, ЛАД.
А что вы хотите, это же не специализированный ресурс типа 4PDA и не kharkovforum, на которых флудерастов и конспирологов банят мгновенно.
Это коммерческий ресурс, для которого главное -число постов.
Бот Ромасик для такого ресурса - просто находка.
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Starikan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:14
Решил ради интереса проверить как обстоят дела с вакциной на мвц. Раньше с трудом на Модерну можно было вписаться. Сейчас без проблем на Файзер и астразенеку, в этот же день
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hume
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:23
ЛАД написав: fin написав:
Если честно, то все както неоднозначно. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Ради любопытства ктото звонил в два пункта вакцинации нашего райцентра. Сидят почти без работы, мало желающих, приглашают прямо так, без записи в любое время. Пока ждем, както стремно колоться.
Дочка с зятем тоже "ждали". Дождались. Теперь жалеют.
Ждите и вы.
Видимо у Вашей дочки с зятем был слабый иммунитет. Моей тетке 94. Не кололась, не хочет. Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.
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fin
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:25
fin написав:
Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.
Она планирует всю жизнь прятаться? Или выходить, или колоться. Позже ни у нее здоровья больше не станет, да и вирус никуда не исчезнет.
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Hotab
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:33
Hotab написав: fin написав:
Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.
Она планирует всю жизнь прятаться? Или выходить, или колоться. Позже ни у нее здоровья больше не станет, да и вирус никуда не исчезнет.
Просто она согнутая и еле ходит, с палочкой, и только по квартире. Думаю не многие из нас в 94 будут хорошо ходить, если доживут.
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fin
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:38
Ромасик написав: Puente написав:
І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?
а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?
Есть. Дело в том, что вакцинированные точно так же подхватыват вирус, распространяют его, заболевают. Возможно, менее тяжело, но это пока не точно (хотелось бы в это верить).
А, учитывая то, что вакцинированные расслабляются, считая, что вирус им больше не страшен (сам был такой), еще неизвестно - кто является большим разнозчиком - вакцинированные или невакцинированные.
Сам я давно вакцинирован. Но вот сейчас в реальном времени наблюдаю, как болеют трое моих вакцинированных знакомых.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 29 вер, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:39
Hotab написав: fin написав:
Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.
Она планирует всю жизнь прятаться? Или выходить, или колоться. Позже ни у нее здоровья больше не станет, да и вирус никуда не исчезнет.
Вы так пишите, как будто уколовшись, она не заразится и не заболеет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 29 вер, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:45
Starikan написав:
А что вы хотите, это же не специализированный ресурс типа 4PDA и не kharkovforum
, на которых флудерастов и конспирологов банят мгновенно.
Смешно. Там троллей и маргиналов в сотни раз больше, чем здесь. И они прекрасно там себя чувствуют.
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