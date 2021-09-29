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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3812381338143815>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:45

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:
В нашей семье еще никто не вакцинировался, из родственников - родная тетя мужа, моя двоюродная сестра. Все переболели по 1 разу.
Без прививки всем спокойно, кроме моей свекрови. Раньше она хотела Пфайзер, теперь Коронавак, но до сих пор не уколота..

А однопочечный друг семьи после ИВЛ? Проверил - крепкий иммунитет есть и можно дальше не переживать? А дедушка мужа? Там 95 лет вроде было в 2020.


Не знаю за друга семьи. Дедушка не привитый.
Вы так и не ответили, какой вакциной вас привили?

Самой страшной - Пфайзер. Но Модерну бы тоже взяла без проблем.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:58

  Ромасик написав:
  Puente написав:І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?

Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:49

  ЛАД написав: То, что сейчас на ветке, это уже не "активная дискуссия", а просто флуд.
Разоблачать враньё и "приколы" малость надоело.
Оптимизм это классно, но текущая ситуация не особо располагает.
А толерантность к бреду, приколам, лжи, полуграмотным утверждениям, продвигаемым с огромным апломбом...
Кроме толерантности и оптимизма дискуссия должна быть добросовестной. А когда на аргументы оппонента не обращают внимания и вопрос выдают за прогноз...
Можно спорить, например, с уама, что мы и делаем. Вполне толерантно. Ну, кроме тех случаев, когда он начинает выдвигать откровенно конспирологические теории о ковиде или вакцинах как средстве сокращения населения. Но это вопрос веры, спорить тут бессмысленно, так же, как о существовании бога. В результате, ни у меня, ни, надеюсь, у него обид нет.
С остальными оппонентами спорить бессмысленно, т.к. у них совсем другие задачи. И выяснение истины в их задачи не входит.
В результате форум просто служит для них трибуной.
Цензура в сегодняшней парадигме это плохо, но иногда она необходима.
С уважением, ЛАД.

А что вы хотите, это же не специализированный ресурс типа 4PDA и не kharkovforum, на которых флудерастов и конспирологов банят мгновенно.
Это коммерческий ресурс, для которого главное -число постов.
Бот Ромасик для такого ресурса - просто находка.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Решил ради интереса проверить как обстоят дела с вакциной на мвц. Раньше с трудом на Модерну можно было вписаться. Сейчас без проблем на Файзер и астразенеку, в этот же день
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:23

  ЛАД написав:
  fin написав:Если честно, то все както неоднозначно. В нашей семье еще никто не вакцинировался, ни молодые, ни пожилые кому за 70. Все не хотят. Ради любопытства ктото звонил в два пункта вакцинации нашего райцентра. Сидят почти без работы, мало желающих, приглашают прямо так, без записи в любое время. Пока ждем, както стремно колоться.

Дочка с зятем тоже "ждали". Дождались. Теперь жалеют.
Ждите и вы.
Видимо у Вашей дочки с зятем был слабый иммунитет. Моей тетке 94. Не кололась, не хочет. Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fin написав:Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.

Она планирует всю жизнь прятаться? Или выходить, или колоться. Позже ни у нее здоровья больше не станет, да и вирус никуда не исчезнет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:33

  Hotab написав:
  fin написав:Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.

Она планирует всю жизнь прятаться? Или выходить, или колоться. Позже ни у нее здоровья больше не станет, да и вирус никуда не исчезнет.
Просто она согнутая и еле ходит, с палочкой, и только по квартире. Думаю не многие из нас в 94 будут хорошо ходить, если доживут.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:38

  Ромасик написав:
  Puente написав:І знову - зайду на гілку , почитаю кілька сторінок ... Таки ЛАД правий - якась вода в ступі максимум . Ну хтось просто чомусь боїться вакцинуватися ( оці всі страшилки про наслідки та побічні ефекти після вакцнації якось схоже сприймаються на віру і некритично в принципі ) . А хто не боїться - чому не вакцинується ?

а кто вакцинировался, что до сих пор делают на ветке? Больше в жизни забот нет?


Есть. Дело в том, что вакцинированные точно так же подхватыват вирус, распространяют его, заболевают. Возможно, менее тяжело, но это пока не точно (хотелось бы в это верить).
А, учитывая то, что вакцинированные расслабляются, считая, что вирус им больше не страшен (сам был такой), еще неизвестно - кто является большим разнозчиком - вакцинированные или невакцинированные.
Сам я давно вакцинирован. Но вот сейчас в реальном времени наблюдаю, как болеют трое моих вакцинированных знакомых.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 29 вер, 2021 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:39

  Hotab написав:
  fin написав:Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.

Она планирует всю жизнь прятаться? Или выходить, или колоться. Позже ни у нее здоровья больше не станет, да и вирус никуда не исчезнет.


Вы так пишите, как будто уколовшись, она не заразится и не заболеет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 29 вер, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:45

  Starikan написав:А что вы хотите, это же не специализированный ресурс типа 4PDA и не kharkovforum, на которых флудерастов и конспирологов банят мгновенно.


Смешно. Там троллей и маргиналов в сотни раз больше, чем здесь. И они прекрасно там себя чувствуют.
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