У многих из тех кто попал в больницу, с выздоровлением симптомы не заканчивается. Просто сопли
Среди выживших с COVID-19 (средний [SD] возраст: 46,3 [19,8], 55,6% женщины) 57,00% имели одну или несколько характеристик длительного COVID, зарегистрированных в течение всего 6-месячного периода (т. Е. Включая острую фазу), и 36,55% от 3 до 6 месяцев. Распространенность каждого признака была: аномальное дыхание (18,71% в период от 1 до 180 дней; 7,94% в период от 90 до 180 дней), усталость / недомогание (12,82%; 5,87%), боль в груди / горле ( 12,60%; 5,71%), головная боль (8,67%; 4,63%), другая боль (11,60%; 7,19%), абдоминальные симптомы (15,58%; 8,29%), миалгия (3,24%; 1,54%), когнитивные симптомы (7,88%). ; 3,95%) и тревожность / депрессия (22,82%; 15,49%). Все 9 признаков чаще сообщались после COVID-19, чем после гриппа (с общей избыточной заболеваемостью 16,60% и соотношением рисков между 1,44 и 2,04, все p <0,001), чаще встречались вместе и образовывали более взаимосвязанную сеть.
kluychkooleg написав: Сам я давно вакцинирован. Но вот сейчас в реальном времени наблюдаю, как болеют трое моих вакцинированных знакомых.
и как?
Пока (надеюсь и дальше) все болеют дома. Два уже 9-10 дней, вроде уже полегче, но температура все еще скачет. Третий - третий день, по ночам температура за 38, сопли, нос заложен, слабость. Пока непонятно. Все привиты ковишилдом (астра-зенекой), вторая доза 2-3 месяца назад.
Puente написав:...... Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...
Это, кстати, на сегодня интересный вопрос. Текущая эпидемия хорошо показала, что человечество к серьёзной эпидемии совершенно не готово, если это не что-нибудь хорошо и давно известное типа кори или холеры, а тем более, если это какой-то новый вирус. Не помню, писал ли - недавно "пресловутый" Билл Гейтс говорил о том, что для борьбы с возможными будущими эпидемиями человечества должно научиться создавать вакцину против нового вируса за 100 дней и ещё за 100 дней разворачивать широкомасштабное производство. Важные и серьёзные задачи. Но, думаю, наука их решит. Возможно, не так быстро, как хотелось бы. Но текущая эпидемия показала, что есть и другая, не менее важная и сложная задача - как убедить широкие массы людей, что это не "чипирование". И эта задача, на мой взгляд, значительно сложнее и практически неразрешима. У нас на форуме это хорошо видно.