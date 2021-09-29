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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3812381338143815

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:47

https://journals.plos.org/plosmedicine/ ... 03773.s003

У многих из тех кто попал в больницу, с выздоровлением симптомы не заканчивается. Просто сопли

Среди выживших с COVID-19 (средний [SD] возраст: 46,3 [19,8], 55,6% женщины) 57,00% имели одну или несколько характеристик длительного COVID, зарегистрированных в течение всего 6-месячного периода (т. Е. Включая острую фазу), и 36,55% от 3 до 6 месяцев. Распространенность каждого признака была: аномальное дыхание (18,71% в период от 1 до 180 дней; 7,94% в период от 90 до 180 дней), усталость / недомогание (12,82%; 5,87%), боль в груди / горле ( 12,60%; 5,71%), головная боль (8,67%; 4,63%), другая боль (11,60%; 7,19%), абдоминальные симптомы (15,58%; 8,29%), миалгия (3,24%; 1,54%), когнитивные симптомы (7,88%). ; 3,95%) и тревожность / депрессия (22,82%; 15,49%). Все 9 признаков чаще сообщались после COVID-19, чем после гриппа (с общей избыточной заболеваемостью 16,60% и соотношением рисков между 1,44 и 2,04, все p <0,001), чаще встречались вместе и образовывали более взаимосвязанную сеть.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Вы так пишите, как будто уколовшись, она не заразится и не заболеет.

Вы так говорите, будто не знаете, что:
1. Шанс заразиться ниже.
2. Течение легче.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:53

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Вы так пишите, как будто уколовшись, она не заразится и не заболеет.

Вы так говорите, будто не знаете, что:
1. Шанс заразиться ниже.
2. Течение легче.


Знаю откуда? Какие ваши доказательства?
Мне тоже хочется в это верить так же, как думал раньше, что прививка - панацея.
Но что-то густо пошли больные привитые в моем окружении.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:57

  Ромасик написав:
  kluychkooleg написав:
Сам я давно вакцинирован. Но вот сейчас в реальном времени наблюдаю, как болеют трое моих вакцинированных знакомых.

и как?


Пока (надеюсь и дальше) все болеют дома.
Два уже 9-10 дней, вроде уже полегче, но температура все еще скачет.
Третий - третий день, по ночам температура за 38, сопли, нос заложен, слабость.
Пока непонятно.
Все привиты ковишилдом (астра-зенекой), вторая доза 2-3 месяца назад.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:58

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Вы так пишите, как будто уколовшись, она не заразится и не заболеет.

Вы так говорите, будто не знаете, что:
1. Шанс заразиться ниже.
2. Течение легче.

главное, выжить после вакцинации


Ну лично я даже не почувствовал. Как и многие другие.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Какие ваши доказательства?

Тут жевали стату по Израилю пару недель.
Вас не было?

  kluychkooleg написав:Ну лично я даже не почувствовал. Как и многие другие.

Сегодня у Ромасика дежурная смена клоуна. Не обращайте внимания.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:03

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Какие ваши доказательства?

Тут жевали стату по Израилю пару недель.
Вас не было?


Да, давно в эту ветку не заходил.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04

  Puente написав:......
Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...

Это, кстати, на сегодня интересный вопрос.
Текущая эпидемия хорошо показала, что человечество к серьёзной эпидемии совершенно не готово, если это не что-нибудь хорошо и давно известное типа кори или холеры, а тем более, если это какой-то новый вирус.
Не помню, писал ли - недавно "пресловутый" Билл Гейтс говорил о том, что для борьбы с возможными будущими эпидемиями человечества должно научиться создавать вакцину против нового вируса за 100 дней и ещё за 100 дней разворачивать широкомасштабное производство.
Важные и серьёзные задачи. Но, думаю, наука их решит. Возможно, не так быстро, как хотелось бы.
Но текущая эпидемия показала, что есть и другая, не менее важная и сложная задача - как убедить широкие массы людей, что это не "чипирование".
И эта задача, на мой взгляд, значительно сложнее и практически неразрешима.
У нас на форуме это хорошо видно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:06

  kluychkooleg написав:Ну лично я даже не почувствовал. Как и многие другие.

То вам и не 94 года :D
А вот многие местные обсуждали свои ощущения. Но думается им и далеко не 60.
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