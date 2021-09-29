Додано: Сер 29 вер, 2021 19:04

Puente написав: ......

Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ... ......Ну чому ж ... Як на мене - це таке собі тренування на майбутнє - фільми про різного роду апокаліпсиси дивитеся ? Там і про епідемії є ... Треба апроксимувати на нашу дійсність ...

Это, кстати, на сегодня интересный вопрос.Текущая эпидемия хорошо показала, что человечество к серьёзной эпидемии совершенно не готово, если это не что-нибудь хорошо и давно известное типа кори или холеры, а тем более, если это какой-то новый вирус.Не помню, писал ли - недавно "пресловутый" Билл Гейтс говорил о том, что для борьбы с возможными будущими эпидемиями человечества должно научиться создавать вакцину против нового вируса за 100 дней и ещё за 100 дней разворачивать широкомасштабное производство.Важные и серьёзные задачи. Но, думаю, наука их решит. Возможно, не так быстро, как хотелось бы.Но текущая эпидемия показала, что есть и другая, не менее важная и сложная задача - как убедить широкие массы людей, что это не "чипирование".И эта задача, на мой взгляд, значительно сложнее и практически неразрешима.У нас на форуме это хорошо видно.