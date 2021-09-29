Возможно, Вы правы и у меня чересчур идеализированные представления о форумах.
Да и о людях тоже.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:26
Возможно, Вы правы и у меня чересчур идеализированные представления о форумах.
Да и о людях тоже.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Краткая картина по Израилю:
Если взять одну возрастную группу (например 60+) , то,
на 100тыс чел неваксов по отношению к 100 тыс чел ваксов, в первой группе в разы больше новых случаев заболевания, во многие разы больше госпитализаций и смертей.
Антиваксы этой ветки визжат, перепрыгивая с одной страны на другую (типа почему в условной привитой Британии сегодня больше новых случаев, чем в условно непривитой Украине), но это агония. Они и сами понимают , что разные страны накрывает в разное время, и наш черед был в апреле, и похоже сейчас начинается снова. А в условной Британии был месяц назад.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:30
Как Вы думаете, молодые работающие люди 30+ тоже встречаются только 2 раза в неделю с соцработницей и больше ни с кем?
Вот этот Ваш пост это был юмор или серьёзно?
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:36
Їхній улюблений показник...
Протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання.
Найчастіше від Covid-19 помирали люди віком від 70 років і старше – всього 15,7 тис. осіб (54,8% від загальної кількості «ковідних» смертей).
Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань
Ну-ну, ковід-істерики, нагнітайте далі
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:37
1) выводы базируются исключительно на пост-обработке данных без предварительной правильной выборки подопытных
2) не в разы, а в 1,5-2 раза. И то, если верить, что тестируют ваксов и неваксов одинаково
3) тяжелые случаи - вроде как в разы.
4) смерти - принципиальная разница только для 60+. А поскольку есть разница между тяжелыми случаями и смертями - то, надо изучать, что не так со статистикой. То ли спасают тяжелых, то ли к тяжелым зачисляют неравномерно.
5) риск осложнений от вакцинации для детей в 6 раз выше чем риск умереть от ковида.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:39
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40
Лично Вы можете не верить.
Хотя в этом утверждении он выступает явно не как эпидемиолог, а как менеджер.
В том, что он неплохой менеджер (во всяком случае, не хуже вас с будивельником), надеюсь, Вы не сомневаетесь?
Но, вообще-то, я написал тот пост в основном ради последнего абзаца, который Вы обрезали.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
О боги .Яка ж вона.....
Флер, у вас в ваши 46 их букет!! Вы просто недообследована, если думаете, что их у вас нет.
Уж поверьте человеку, который видит как лётчики ежегодно проходят глубокие обследование. И это люди, изначально отобранные в 17 лет! И почти все имеют те, или иные диагнозы к 30 годам.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:42
не этими ли 98% Ляжко пугал, когда вакцинировал студентов по общагам?
Как-то эту приписку раньше не замечал.
Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43
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