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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:26

  Starikan написав:......
А что вы хотите, это же не специализированный ресурс типа 4PDA и не kharkovforum, на которых флудерастов и конспирологов банят мгновенно.
Это коммерческий ресурс, для которого главное -число постов.
Бот Ромасик для такого ресурса - просто находка.

Возможно, Вы правы и у меня чересчур идеализированные представления о форумах.
Да и о людях тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Да, давно в эту ветку не заходил.

Краткая картина по Израилю:

Если взять одну возрастную группу (например 60+) , то,
на 100тыс чел неваксов по отношению к 100 тыс чел ваксов, в первой группе в разы больше новых случаев заболевания, во многие разы больше госпитализаций и смертей.

Антиваксы этой ветки визжат, перепрыгивая с одной страны на другую (типа почему в условной привитой Британии сегодня больше новых случаев, чем в условно непривитой Украине), но это агония. Они и сами понимают , что разные страны накрывает в разное время, и наш черед был в апреле, и похоже сейчас начинается снова. А в условной Британии был месяц назад.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:30

  fin написав:......
Видимо у Вашей дочки с зятем был слабый иммунитет. Моей тетке 94. Не кололась, не хочет. Правда, к ней только соцработница приходит 2 раза в неделю и мы заходим. Больше никто.

Как Вы думаете, молодые работающие люди 30+ тоже встречаются только 2 раза в неделю с соцработницей и больше ни с кем?
Вот этот Ваш пост это был юмор или серьёзно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:36

Їхній улюблений показник...

Протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання.
Найчастіше від Covid-19 помирали люди віком від 70 років і старше – всього 15,7 тис. осіб (54,8% від загальної кількості «ковідних» смертей).
https://glavcom.ua/country/society/v-uk ... 87251.html

Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань :shock:
Ну-ну, ковід-істерики, нагнітайте далі :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:37

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Да, давно в эту ветку не заходил.

Краткая картина по Израилю:

Если взять одну возрастную группу (например 60+) , то,
на 100тыс чел неваксов по отношению к 100 тыс чел ваксов, в первой группе в разы больше новых случаев заболевания, во многие разы больше госпитализаций и смертей.

1) выводы базируются исключительно на пост-обработке данных без предварительной правильной выборки подопытных
2) не в разы, а в 1,5-2 раза. И то, если верить, что тестируют ваксов и неваксов одинаково
3) тяжелые случаи - вроде как в разы.
4) смерти - принципиальная разница только для 60+. А поскольку есть разница между тяжелыми случаями и смертями - то, надо изучать, что не так со статистикой. То ли спасают тяжелых, то ли к тяжелым зачисляют неравномерно.
5) риск осложнений от вакцинации для детей в 6 раз выше чем риск умереть от ковида.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:39

  ЛАД написав:Возможно, Вы правы и у меня чересчур идеализированные представления о форумах.
Да и о людях тоже.


О, значит я идеальный пропагандист или как :roll: :D
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Билл Гейтс говорил о том, что для борьбы с возможными будущими эпидемиями человечества должно научиться создавать вакцину против нового вируса за 100 дней и ещё за 100 дней разворачивать широкомасштабное производство.

поверим старику Биллу. Он в этом году признан главным эпидемиологом мира.

Лично Вы можете не верить.
Хотя в этом утверждении он выступает явно не как эпидемиолог, а как менеджер.
В том, что он неплохой менеджер (во всяком случае, не хуже вас с будивельником), надеюсь, Вы не сомневаетесь?

Но, вообще-то, я написал тот пост в основном ради последнего абзаца, который Вы обрезали. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань

О боги .Яка ж вона.....


Флер, у вас в ваши 46 их букет!! Вы просто недообследована, если думаете, что их у вас нет.
Уж поверьте человеку, который видит как лётчики ежегодно проходят глубокие обследование. И это люди, изначально отобранные в 17 лет! И почти все имеют те, или иные диагнозы к 30 годам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:42

  fler написав:Протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання.
Найчастіше від Covid-19 помирали люди віком від 70 років і старше – всього 15,7 тис. осіб (54,8% від загальної кількості «ковідних» смертей).
https://glavcom.ua/country/society/v-uk ... 87251.html

Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань :shock:
Ну-ну, ковід-істерики, нагнітайте далі :roll:

Як повідомляв «Главком», в Україні більше 98% померлих від Covid-19 у віці старше 60 років – невакциновані.
не этими ли 98% Ляжко пугал, когда вакцинировал студентов по общагам?
Как-то эту приписку раньше не замечал.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:43

  fler написав:
  ЛАД написав:Возможно, Вы правы и у меня чересчур идеализированные представления о форумах.
Да и о людях тоже.


О, значит я идеальный пропагандист или как :roll: :D

Или как. :)
Но вообще вывод непонятен.
ЛАД
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