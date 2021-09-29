Додано: Сер 29 вер, 2021 19:28

kluychkooleg написав: Да, давно в эту ветку не заходил. Да, давно в эту ветку не заходил.

Краткая картина по Израилю:Если взять одну возрастную группу (например 60+) , то,на 100тыс чел неваксов по отношению к 100 тыс чел ваксов, в первой группе в разы больше новых случаев заболевания, во многие разы больше госпитализаций и смертей.Антиваксы этой ветки визжат, перепрыгивая с одной страны на другую (типа почему в условной привитой Британии сегодня больше новых случаев, чем в условно непривитой Украине), но это агония. Они и сами понимают , что разные страны накрывает в разное время, и наш черед был в апреле, и похоже сейчас начинается снова. А в условной Британии был месяц назад.