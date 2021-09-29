Додано: Сер 29 вер, 2021 19:55

fler написав: 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида! 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!

fler написав: А если обследована и знаю, то что? Или А если обследована и знаю, то что? Или

Если вы не поняли до сих пор... В 60 без сопутствующих уже нет людей. Совсем.Модно уверенно заявлять, что все умершие от Ковид старики имели сопутствующие. Абсолютно все!!!или вас не обследовали нормально.РЭГ сосудов хоть раз делали??ЭЭГ?ЭХО сердца?Шланг глотали? (я о ФГДС, не краснейте)Велоэргометрию со снятием кардиограммы и давления в процессе ??Барокамеру со снятием тех же параметров в процессе?Там вылазит то, что не видно при обычном обследовании. Но если оно вылазит, то оно есть.