Ужасное побочное действие вакцинации, антивакцинаторы стают вакцинаторами и тоже хотят получить свою дозу в США
Треть американцев, до старта вакцинации не желавших прививаться от коронавируса, получили вакцину в последующие полгода, а еще 37 процентов из них сообщили о намерении вакцинироваться в ближайшее время.
Ромасик написав:так у летчиков здоровье убивается на ура
Ниче оно не убивается. Разве что у истребителей, да и то до войны почти не летали они, впрочем и сейчас часов 40 в год - это хорошо бы.
Зато еда стабильно регулярная в летной столовой, и на завтрак, и на обед. А не как планктон офисный фастфудами да булочками перебивается. Кроме того, летчик узнаёт о своих проблемах сразу, а пэрэсичнвй - пока почка не выпадет через мочеиспускательный канал.
IgA написав:Ужасное побочное действие вакцинации, антивакцинаторы стают вакцинаторами и тоже хотят получить свою дозу в США
Треть американцев, до старта вакцинации не желавших прививаться от коронавируса, получили вакцину в последующие полгода, а еще 37 процентов из них сообщили о намерении вакцинироваться в ближайшее время.
может и на надо было комментировать этот пук, но раз вы его привели как достоверный источник...
При этом бедные страны более благосклонно относились к вакцинации, чего нельзя было сказать о европейцах.
это мы белые или европейцы?
Таким образом, отношение к вакцинам от коронавируса в обществе лабильно. Со временем треть опрошенных, не желавших прививаться, получила препарат, а еще треть собралась вакцинироваться в ближайшем будущем.
то, что кто-то получил или собрался, вовсе не означает, что они изменили к ней отношение. Но пропаганда написана красиво.
fler написав:8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Если вы не поняли до сих пор... В 60 без сопутствующих уже нет людей. Совсем. Модно уверенно заявлять, что все умершие от Ковид старики имели сопутствующие. Абсолютно все!!!
fler написав:А если обследована и знаю, то что? Или
или вас не обследовали нормально. РЭГ сосудов хоть раз делали?? ЭЭГ? ЭХО сердца? Шланг глотали? (я о ФГДС, не краснейте) Велоэргометрию со снятием кардиограммы и давления в процессе ?? Барокамеру со снятием тех же параметров в процессе?
Там вылазит то, что не видно при обычном обследовании. Но если оно вылазит, то оно есть.
Ромасик написав:так у летчиков здоровье убивается на ура
Ниче оно не убивается. Разве что у истребителей, да и то до войны почти не летали они, впрочем и сейчас часов 40 в год - это хорошо бы.
Зато еда стабильно регулярная в летной столовой, и на завтрак, и на обед. А не как планктон офисный фастфудами да булочками перебивается. Кроме того, летчик узнаёт о своих проблемах сразу, а пэрэсичнвй - пока почка не выпадет через мочеиспускательный канал.
не, ну летчик, который от силы летает 6 мин в день и только жрет и обследуется - это сильно. Я то думаю, чего Хотаб не вылазит отсюда А от стюардесок знаю непонаслышке.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання. Найчастіше від Covid-19 помирали люди віком від 70 років і старше – всього 15,7 тис. осіб (54,8% від загальної кількості «ковідних» смертей). https://glavcom.ua/country/society/v-uk ... 87251.html
Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань Ну-ну, ковід-істерики, нагнітайте далі
Наверно, для Гитлера евреи или, к примеру, цыгане, тоже составляли незначимые 8% населения. Ну и "сопуствующие заболевания" есть практически у всех, у многих с раннего детства. Слишком широкий термин. Ну и не смертями едиными. Сколько "выздоровших" по полгода выдыхают потерю вкуса, одышку, последствия антибиотиков.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 29 вер, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.