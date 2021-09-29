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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 381538163817381838193820>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:45

  Hotab написав:
Уж поверьте человеку, который видит как лётчики ежегодно проходят глубокие обследование. И это люди, изначально отобранные в 17 лет! И почти все имеют те, или иные диагнозы к 30 годам.

так у летчиков здоровье убивается на ура. При чем здесь пересични?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:47

Ужасное побочное действие вакцинации, антивакцинаторы стают вакцинаторами и тоже хотят получить свою дозу в США

Треть американцев, до старта вакцинации не желавших прививаться от коронавируса, получили вакцину в последующие полгода, а еще 37 процентов из них сообщили о намерении вакцинироваться в ближайшее время.


https://nplus1.ru/news/2021/09/27/vaccine-hesitancy
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:так у летчиков здоровье убивается на ура

Ниче оно не убивается. Разве что у истребителей, да и то до войны почти не летали они, впрочем и сейчас часов 40 в год - это хорошо бы.

Зато еда стабильно регулярная в летной столовой, и на завтрак, и на обед. А не как планктон офисный фастфудами да
булочками перебивается. Кроме того, летчик узнаёт о своих проблемах сразу, а пэрэсичнвй - пока почка не выпадет через мочеиспускательный канал.


  IgA написав:хотят получить свою дозу

Зависимость, - всплакнул Ромасик.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:52

  Hotab написав:
  fler написав:Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань

О боги .Яка ж вона.....


Яка? :wink:

  Hotab написав:Флер, у вас в ваши 46 их букет!! Вы просто недообследована, если думаете, что их у вас нет.


А если обследована и знаю, то что? Или вы меня уже мысленно закопали? :twisted:
8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида! А не о том, чем больна Флер..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:53

  IgA написав:Ужасное побочное действие вакцинации, антивакцинаторы стают вакцинаторами и тоже хотят получить свою дозу в США

Треть американцев, до старта вакцинации не желавших прививаться от коронавируса, получили вакцину в последующие полгода, а еще 37 процентов из них сообщили о намерении вакцинироваться в ближайшее время.


https://nplus1.ru/news/2021/09/27/vaccine-hesitancy

может и на надо было комментировать этот пук, но раз вы его привели как достоверный источник...
При этом бедные страны более благосклонно относились к вакцинации, чего нельзя было сказать о европейцах.
это мы белые или европейцы? :D
Таким образом, отношение к вакцинам от коронавируса в обществе лабильно. Со временем треть опрошенных, не желавших прививаться, получила препарат, а еще треть собралась вакцинироваться в ближайшем будущем.
то, что кто-то получил или собрался, вовсе не означает, что они изменили к ней отношение. Но пропаганда написана красиво.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!

Если вы не поняли до сих пор... В 60 без сопутствующих уже нет людей. Совсем.
Модно уверенно заявлять, что все умершие от Ковид старики имели сопутствующие. Абсолютно все!!!
  fler написав:А если обследована и знаю, то что? Или


или вас не обследовали нормально.
РЭГ сосудов хоть раз делали??
ЭЭГ?
ЭХО сердца?
Шланг глотали? (я о ФГДС, не краснейте)
Велоэргометрию со снятием кардиограммы и давления в процессе ??
Барокамеру со снятием тех же параметров в процессе?

Там вылазит то, что не видно при обычном обследовании. Но если оно вылазит, то оно есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:58

  Hotab написав:
  Ромасик написав:так у летчиков здоровье убивается на ура

Ниче оно не убивается. Разве что у истребителей, да и то до войны почти не летали они, впрочем и сейчас часов 40 в год - это хорошо бы.

Зато еда стабильно регулярная в летной столовой, и на завтрак, и на обед. А не как планктон офисный фастфудами да
булочками перебивается. Кроме того, летчик узнаёт о своих проблемах сразу, а пэрэсичнвй - пока почка не выпадет через мочеиспускательный канал.

не, ну летчик, который от силы летает 6 мин в день и только жрет и обследуется - это сильно. Я то думаю, чего Хотаб не вылазит отсюда :mrgreen:
А от стюардесок знаю непонаслышке.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:который от силы летает 6 мин в день и только жрет и обследуется - это сильно.

Он просто летает раз-два в неделю. Для истребителя это норм налет по сегодняшним меркам. Время Будивельнык пусть пересчитает. Это ЕГО сильная сторона.

  Ромасик написав:А от стюардесок знаю непонаслышке

Там другая история. Варикозы, так как на ногах весь день. А так то в салоне Боинга "высота" не более 2 км , как правило.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 вер, 2021 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:02

  fler написав:Протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання.
Найчастіше від Covid-19 помирали люди віком від 70 років і старше – всього 15,7 тис. осіб (54,8% від загальної кількості «ковідних» смертей).
https://glavcom.ua/country/society/v-uk ... 87251.html

Отже, лише 8% не мали супутніх захворювань :shock:
Ну-ну, ковід-істерики, нагнітайте далі :roll:


Наверно, для Гитлера евреи или, к примеру, цыгане, тоже составляли незначимые 8% населения.
Ну и "сопуствующие заболевания" есть практически у всех, у многих с раннего детства. Слишком широкий термин.
Ну и не смертями едиными. Сколько "выздоровших" по полгода выдыхают потерю вкуса, одышку, последствия антибиотиков.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 29 вер, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:02

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