Додано: Сер 29 вер, 2021 20:12

Ромасик написав: Достаточно перепадов давления, Достаточно перепадов давления,

Ромасик написав: перегрузок перегрузок

Ромасик написав: ненормированного рабочего дня ненормированного рабочего дня

Ромасик написав: нервов нервов

fler написав: Вас интересуют мои болезни? Вас интересуют мои болезни?

Нет там резких перепадов в штатном режиме. А нештатные - едва ли у каждой был хоть раз в жизни.Если ты о перегрузках центробежных, то тоже там минимальные. Это ж пассажирский.Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.Это не отнять.Те,что мне имеют значение для общения на форуме, я и так вижу))