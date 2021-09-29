Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:07
Hotab написав: Ромасик написав:
А от стюардесок знаю непонаслышке
Там другая история. Варикозы, так как на ногах весь день. А так то в салоне Боинга "высота" не более 2 км , как правило.
там до варикозов никто не дорабатывает. Достаточно перепадов давления, перегрузок, нервов и ненормированного рабочего дня. С теми самими "булочками".
Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:09
Hotab написав: fler написав:
8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Если вы не поняли до сих пор... В 60 без сопутствующих уже нет людей. Совсем.
Модно уверенно заявлять, что все умершие от Ковид старики имели сопутствующие. Абсолютно все!!!
Я где-то с этим спорила? Зачем вы снова приписываете мне свои фантазии? Я не утверждала, что 8% - это люди 60+.
fler написав:
А если обследована и знаю, то что? Или
Hotab написав:
или вас не обследовали нормально.
Вас интересуют мои болезни?
fler
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Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:11
Ромасик написав:
это мы белые или европейцы?
вы - Ромасик
Ромасик написав:
то, что кто-то получил или собрался, вовсе не означает, что они изменили к ней отношение
А в душе остались антиваксами, но их заставил злой Байден. Понимаю, тяжелая жизнь у ваших
IgA
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:12
IgA написав:
Ужасное побочное действие вакцинации, антивакцинаторы стают вакцинаторами и тоже хотят получить свою дозу в США
Треть американцев, до старта вакцинации не желавших прививаться от коронавируса, получили вакцину в последующие полгода, а еще 37 процентов из них сообщили о намерении вакцинироваться в ближайшее время.
https://nplus1.ru/news/2021/09/27/vaccine-hesitancy
Графік дня. Covid-19 у США почав убивати переважно прихильників Трампа
https://texty.org.ua/fragments/104570/grafik-dnya-covid-19-u-ssha-pochav-ubyvaty-perevazhno-pryhylnykiv-trampa/
kluychkooleg
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:12
Ромасик написав:
Достаточно перепадов давления,
Нет там резких перепадов в штатном режиме. А нештатные - едва ли у каждой был хоть раз в жизни.
Ромасик написав:
перегрузок
Если ты о перегрузках центробежных, то тоже там минимальные. Это ж пассажирский.
Ромасик написав:
ненормированного рабочего дня
Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.
Ромасик написав:
нервов
Это не отнять.
fler написав:
Вас интересуют мои болезни?
Те,что мне имеют значение для общения на форуме, я и так вижу))
Hotab
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16
Ирочка, и это с
Ромасиком
Вы призываете быть толерантным оптимистом?
ЛАД
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16
fler написав:
8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида! А не о том, чем больна Флер..
От того, что вы умрете в числе этих 8% вам легче станет?
И в очередной раз "радует" женская логмка.
Факт - 8% умерших от ковида не имели сопуствующих заболеваний.
Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!
kluychkooleg
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:17
IgA написав:
А в душе остались антиваксами, но их заставил злой Байден. Понимаю, тяжелая жизнь у ваших
ТЮлечке в свое время Тамифлю не помог. Посмотрим, спасет ли рейтинг Зелика астразенека
Ромасик
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:17
kluychkooleg написав:
Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!
В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)).
Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))
Востаннє редагувалось
Hotab
в Сер 29 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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