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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38163817381838193820>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:07

  Hotab написав:
  Ромасик написав:А от стюардесок знаю непонаслышке

Там другая история. Варикозы, так как на ногах весь день. А так то в салоне Боинга "высота" не более 2 км , как правило.

там до варикозов никто не дорабатывает. Достаточно перепадов давления, перегрузок, нервов и ненормированного рабочего дня. С теми самими "булочками".
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:09

  Hotab написав:
  fler написав:8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!

Если вы не поняли до сих пор... В 60 без сопутствующих уже нет людей. Совсем.
Модно уверенно заявлять, что все умершие от Ковид старики имели сопутствующие. Абсолютно все!!!


Я где-то с этим спорила? Зачем вы снова приписываете мне свои фантазии? Я не утверждала, что 8% - это люди 60+.

  fler написав:А если обследована и знаю, то что? Или


  Hotab написав:или вас не обследовали нормально.


Вас интересуют мои болезни? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:10

  Вкладчик1234 написав:Сохраните, чтобы не потерять

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там достаточно первой фразы - "Октябрь" :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:11

  Ромасик написав:это мы белые или европейцы?


вы - Ромасик :D

  Ромасик написав:то, что кто-то получил или собрался, вовсе не означает, что они изменили к ней отношение


А в душе остались антиваксами, но их заставил злой Байден. Понимаю, тяжелая жизнь у ваших
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:12

  IgA написав:Ужасное побочное действие вакцинации, антивакцинаторы стают вакцинаторами и тоже хотят получить свою дозу в США

Треть американцев, до старта вакцинации не желавших прививаться от коронавируса, получили вакцину в последующие полгода, а еще 37 процентов из них сообщили о намерении вакцинироваться в ближайшее время.


https://nplus1.ru/news/2021/09/27/vaccine-hesitancy


Графік дня. Covid-19 у США почав убивати переважно прихильників Трампа
https://texty.org.ua/fragments/104570/grafik-dnya-covid-19-u-ssha-pochav-ubyvaty-perevazhno-pryhylnykiv-trampa/
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Достаточно перепадов давления,

Нет там резких перепадов в штатном режиме. А нештатные - едва ли у каждой был хоть раз в жизни.
  Ромасик написав:перегрузок

Если ты о перегрузках центробежных, то тоже там минимальные. Это ж пассажирский.
  Ромасик написав:ненормированного рабочего дня

Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.
  Ромасик написав:нервов

Это не отнять.


  fler написав:Вас интересуют мои болезни?

Те,что мне имеют значение для общения на форуме, я и так вижу))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16

Ирочка, и это с Ромасиком Вы призываете быть толерантным оптимистом? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16

  fler написав:8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида! А не о том, чем больна Флер..


От того, что вы умрете в числе этих 8% вам легче станет?
И в очередной раз "радует" женская логмка.
Факт - 8% умерших от ковида не имели сопуствующих заболеваний.
Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:17

  IgA написав:А в душе остались антиваксами, но их заставил злой Байден. Понимаю, тяжелая жизнь у ваших

ТЮлечке в свое время Тамифлю не помог. Посмотрим, спасет ли рейтинг Зелика астразенека :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!

В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)).
Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 вер, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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