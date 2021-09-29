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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 71
Мені вже зробили щеплення
66%
47
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:18

  ЛАД написав:Ирочка, и это с Ромасиком Вы призываете быть толерантным оптимистом? :lol:

я вот никак не пойму, когда это она Ирочкой стала? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:я вот никак не пойму, когда это она Ирочкой стала?

Эгоист и завистник))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:25

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!

В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)).
Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))

Обязательно счастливую, с подтвержденным тестом на уровень крепкого, естественного иммунитета )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:27

  Hotab написав:Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.

может чем-то и защищены.
И думаю, не о всех важных проблемах девушки мне поведали:
https://www.gazeta.ru/science/2018/06/2 ... 5159.shtml
А у меня лично одно ухо болезненно реагирует при посадке.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:34

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!

В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)).
Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))

До сих пор не могу успокоиться, что прозевал тот трогательный момент, когда Флер выставляла свою реальную (?) фотку.
Теперь мучаюсь.
Флер, может повторите? Только заранее предупредите, пожалуйста, чтобы я раз не прозевал. Можно в личку (предупредить).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35

  Ромасик написав:.....
А у меня лично одно ухо болезненно реагирует при посадке.

Это свидетельствует о том, что у Вас, видимо, тоже есть сопутствующие заболевания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:36

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.

может чем-то и защищены.
И думаю, не о всех важных проблемах девушки мне поведали:
https://www.gazeta.ru/science/2018/06/2 ... 5159.shtml
А у меня лично одно ухо болезненно реагирует при посадке.


Продуваетесь? У меня тоже одно ухо реагирует на перепады давления больше.
В 10 лет осталась морская вода - отит.
В 30 лет грипп на ногах - осдложнения - восспаление того же уха.
Так что в вашем случае, возможно, тоже причина не в полете на самолете.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:38

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
А у меня лично одно ухо болезненно реагирует при посадке.

Это свидетельствует о том, что у Вас, видимо, тоже есть сопутствующие заболевания.

у меня их столько, что ковид волнует в последнюю очередь)
  kluychkooleg написав:Так что в вашем случае, возможно, тоже причина не в полете на самолете.

в младеньчестве была проблема
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 29 вер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:39

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!

В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)).
Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))

До сих пор не могу успокоиться, что прозевал тот трогательный момент, когда Флер выставляла свою реальную (?) фотку.
Теперь мучаюсь.
Флер, может повторите? Только заранее предупредите, пожалуйста, чтобы я раз не прозевал. Можно в личку (предупредить).


Удивляюсь мужчинам в Инете. Вам в реальной жизни женщин не хватает?
И вы уверены, что она свою фотографию выставит?
Я вот уверен, что не свою, и не уверен, что она - это она, а не он.
Это же виртуальное пространство.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:39

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ирочка, и это с Ромасиком Вы призываете быть толерантным оптимистом? :lol:

я вот никак не пойму, когда это она Ирочкой стала? :lol:

В моем возрасте я и Вас могу позволить себе назвать, например, Ромашечкой. Но Вы и так себя назвали достаточно нежно. :)
ЛАД
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