kluychkooleg написав:Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида! Рука-лицо!
В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)). Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))
До сих пор не могу успокоиться, что прозевал тот трогательный момент, когда Флер выставляла свою реальную (?) фотку. Теперь мучаюсь. Флер, может повторите? Только заранее предупредите, пожалуйста, чтобы я раз не прозевал. Можно в личку (предупредить).
Продуваетесь? У меня тоже одно ухо реагирует на перепады давления больше. В 10 лет осталась морская вода - отит. В 30 лет грипп на ногах - осдложнения - восспаление того же уха. Так что в вашем случае, возможно, тоже причина не в полете на самолете.
kluychkooleg написав:Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида! Рука-лицо!
В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)). Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))
До сих пор не могу успокоиться, что прозевал тот трогательный момент, когда Флер выставляла свою реальную (?) фотку. Теперь мучаюсь. Флер, может повторите? Только заранее предупредите, пожалуйста, чтобы я раз не прозевал. Можно в личку (предупредить).
Удивляюсь мужчинам в Инете. Вам в реальной жизни женщин не хватает? И вы уверены, что она свою фотографию выставит? Я вот уверен, что не свою, и не уверен, что она - это она, а не он. Это же виртуальное пространство.