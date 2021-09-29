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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:41
ЛАД написав: Hotab написав: kluychkooleg написав:
Вывод - 8% - это о том, что без супутніх захворювань люди не мрут от ковида!
Рука-лицо!
В свете того, что в ее возрастной группе они тоже есть почти у всех)).
Флер, на ушко: тут вы должны счас запилить пышущую здоровьем откровенную фоточку))
До сих пор не могу успокоиться, что прозевал тот трогательный момент, когда Флер выставляла свою реальную (?) фотку.
Теперь мучаюсь.
Флер, может повторите? Только заранее предупредите, пожалуйста, чтобы я раз не прозевал. Можно в личку (предупредить).
а что именно прозевал?) Я могу подскзаать ресурсы, надолужите
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:43
ЛАД написав:
В моем возрасте
Ромасик написав: ЛАД написав:
Ирочка, и это с Ромасиком
Вы призываете быть толерантным оптимистом?
я вот никак не пойму, когда это она Ирочкой стала?
я и Вас могу позволить себе назвать, например, Ромашечкой. Но Вы и так себя назвали достаточно нежно.
фотки флер то зачем?
ненежные ники были заняты.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:49
kluychkooleg написав:
.....
Удивляюсь мужчинам в Инете. Вам в реальной жизни женщин не хватает?
Хватает.
Но на хорошую фотку посмотреть всё равно приятно.
Недаром в рекламах часто используют.
И вы уверены, что она свою фотографию выставит?
Я вот уверен, что не свою, и не уверен, что она - это она, а не он.
Это же виртуальное пространство.
Не уверен.
Уже был прокол с Оксаной на валютной ветке. Но на хорошую фотку посмотреть всю равно приятно. Надеюсь, Флер не выставит Бабу Ягу.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:49
Del повтор
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 29 вер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:59
ЛАД написав:
Надеюсь, Флер не выставит Бабу Ягу.
Да ещё и платно. Говорила ж,что все дорого у нее для меня))
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:02
stm написав: yama написав:
вы как раз входите в круг таких же знакомых ...
вы из того же круга...
Нет, Яма, я вне вашего круга
если вы со мной общаетесь значит ми в круг общения
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:15
hume написав:
Решил ради интереса проверить как обстоят дела с вакциной на мвц. Раньше с трудом на Модерну можно было вписаться. Сейчас без проблем на Файзер и астразенеку, в этот же день
на Файзер завтра срок действия заканчивается...и зенеку тоже...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:20
stm написав: yama написав:
если вы со мной общаетесь значит ми в круг общения
Моя твоя не понимать...
круг общения - люди которые общаются между собой . если вы пишете мне а я пишу вам значить мы общаемся . Это и есть круг общения . остальное в теме мда... деградация
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