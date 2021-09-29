Додано: Сер 29 вер, 2021 23:10

На данный момент в стране зарегистрировано 49.142 инфицированных SARS-CoV-2, что более чем на 6 тысяч меньше, чем вчера.



Состояние 647 заболевших оценивается как тяжелое, 267 из них находятся при смерти.



Сегодня с полуночи в больницах страны скончались 7 больных с "ковидом". Вчера — 20. Таким образом, суммарное число жертв пандемии с марта 2020 года составляет 7732.

Вернёмся к нашим баранам.Цитату сократил - там ещё о новых случаях (тоже падает).На сейчас явное улучшение ситуации.На пике в начале сентября число активных случаев доходило до 90 тыс.На пике 4 сентября 7-дневное среднесуточное среднее числа смертей было 29 (сегодня 20).У нас тут некоторые писали: "как же так, где результаты хваленой вакцинации, вакциныа бесполезна!" Да и в Израиле били тревогу.Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования. Если сейчас начало занятий в школах не сорвёт наметившуюся стабилизацию, то можно надеяться на устойчивый спад.Сегодня у нас 7-дневное среднесуточное среднее 131.Если даже предположить, что у нас население 41 млн (что сомнительно), то мы уже Израиль перещеголяли. Но... в Багдаде всё спокойно. При этом никакой уверенности в том, что мы достигли пика, нет. Скорее, наоборот.А наши антиваксы могут продолжать рассказывать об естественном иммунитете, побочках и бесполезности вакцины, о том, что будет "через 5 лет" и пр., и пр. И о том, что умирают те, "кому уже пора".