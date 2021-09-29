Чтобы войти в чей-то круг, нужно подойти по диаметру…
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:28
Чтобы войти в чей-то круг, нужно подойти по диаметру…
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:10
Вернёмся к нашим баранам.
Цитату сократил - там ещё о новых случаях (тоже падает).
На сейчас явное улучшение ситуации.
На пике в начале сентября число активных случаев доходило до 90 тыс.
На пике 4 сентября 7-дневное среднесуточное среднее числа смертей было 29 (сегодня 20).
У нас тут некоторые писали: "как же так, где результаты хваленой вакцинации, вакциныа бесполезна!" Да и в Израиле били тревогу.
Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования. Если сейчас начало занятий в школах не сорвёт наметившуюся стабилизацию, то можно надеяться на устойчивый спад.
Сегодня у нас 7-дневное среднесуточное среднее 131.
Если даже предположить, что у нас население 41 млн (что сомнительно), то мы уже Израиль перещеголяли. Но... в Багдаде всё спокойно. При этом никакой уверенности в том, что мы достигли пика, нет. Скорее, наоборот.
А наши антиваксы могут продолжать рассказывать об естественном иммунитете, побочках и бесполезности вакцины, о том, что будет "через 5 лет" и пр., и пр. И о том, что умирают те, "кому уже пора".
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:25
Согласен, но не стал настаивать на этом, чтобы не возбуждать бесполезный спор. Даже при 41 млн мы уже Израиль опередили. При меньшей цифре, тем более.
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:35
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