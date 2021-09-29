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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3818381938203821

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 72
Мені вже зробили щеплення
67%
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Не можу за станом здоров'я
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1%
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14%
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Ще в роздумах
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:25

  Hotab написав:
  ЛАД написав:41 млн (что сомнительно),

Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.

Согласен, но не стал настаивать на этом, чтобы не возбуждать бесполезный спор. Даже при 41 млн мы уже Израиль опередили. При меньшей цифре, тем более.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:35

Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".

Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.
......
Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:15

Летальных 194.
Неделю назад, 23.09.21, было 123.
Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел.
Летим в "50" средняя, явно. .
Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:53

  ЛАД написав:Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования.

за счет депортации 2000 больных в Умань? :)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:58

  ЛАД написав:
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".

Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.
......
Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636

Это кагбе основы вирусологии. Жолобак давно об этом талдычит. Вы так не шутите! Предположение они сделали! :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:02

  Hotab написав:Летальных 194.
Неделю назад, 23.09.21, было 123.
Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел.
Летим в "50" средняя, явно. .
Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.

летим по экспоненте?
я ей говорю, открой форточку в автобусе, а ей дует. Ну сиди коптись. От неврологии еще никто не умирал.
Ромасик
 
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Чет 30 вер, 2021 08:16
ЛОБ

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