Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3818381938203821 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 72 Мені вже зробили щеплення 67% 48 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 72 Додано: Сер 29 вер, 2021 23:25 Hotab написав: ЛАД написав: 41 млн (что сомнительно), 41 млн (что сомнительно),

Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт. Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.

Согласен, но не стал настаивать на этом, чтобы не возбуждать бесполезный спор. Даже при 41 млн мы уже Израиль опередили. При меньшей цифре, тем более. Согласен, но не стал настаивать на этом, чтобы не возбуждать бесполезный спор. Даже при 41 млн мы уже Израиль опередили. При меньшей цифре, тем более. ЛАД 2 Повідомлень: 19721 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4486 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 23:35 Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".



Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.

......

Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636 ЛАД 2 Повідомлень: 19721 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4486 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 08:15 Летальных 194.

Неделю назад, 23.09.21, было 123.

Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел.

Летим в "50" средняя, явно. .

Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю. Hotab

Повідомлень: 4864 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 08:53 ЛАД написав: Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования. Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования.

за счет депортации 2000 больных в Умань? за счет депортации 2000 больных в Умань? Ромасик Повідомлень: 3053 З нами з: 30.03.15 Подякував: 622 раз. Подякували: 284 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 08:58 ЛАД написав: Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".



Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.

......

Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636

Это кагбе основы вирусологии. Жолобак давно об этом талдычит. Вы так не шутите! Предположение они сделали! Это кагбе основы вирусологии. Жолобак давно об этом талдычит. Вы так не шутите! Предположение они сделали! Ромасик Повідомлень: 3053 З нами з: 30.03.15 Подякував: 622 раз. Подякували: 284 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 09:02 Hotab написав: Летальных 194.

Неделю назад, 23.09.21, было 123.

Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел.

Летим в "50" средняя, явно. .

Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю. Летальных 194.Неделю назад, 23.09.21, было 123.Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел.Летим в "50" средняя, явно. .Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.

летим по экспоненте?

я ей говорю, открой форточку в автобусе, а ей дует. Ну сиди коптись. От неврологии еще никто не умирал. летим по экспоненте?я ей говорю, открой форточку в автобусе, а ей дует. Ну сиди коптись. От неврологии еще никто не умирал. Ромасик Повідомлень: 3053 З нами з: 30.03.15 Подякував: 622 раз. Подякували: 284 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3818381938203821 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: lolik ЛАД і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 774 , 775 , 776

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7753 8875172

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 08:16