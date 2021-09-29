Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.
Согласен, но не стал настаивать на этом, чтобы не возбуждать бесполезный спор. Даже при 41 млн мы уже Израиль опередили. При меньшей цифре, тем более.
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".
Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. ...... Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".
Летальных 194. Неделю назад, 23.09.21, было 123. Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел. Летим в "50" средняя, явно. . Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.
ЛАД написав:Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования.
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".
Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. ...... Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".
Hotab написав:Летальных 194. Неделю назад, 23.09.21, было 123. Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел. Летим в "50" средняя, явно. . Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.
летим по экспоненте? я ей говорю, открой форточку в автобусе, а ей дует. Ну сиди коптись. От неврологии еще никто не умирал.