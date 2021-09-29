На данный момент в стране зарегистрировано 49.142 инфицированных SARS-CoV-2, что более чем на 6 тысяч меньше, чем вчера.
Состояние 647 заболевших оценивается как тяжелое, 267 из них находятся при смерти.
Сегодня с полуночи в больницах страны скончались 7 больных с "ковидом". Вчера — 20. Таким образом, суммарное число жертв пандемии с марта 2020 года составляет 7732.
https://www.9tv.co.il/item/34649 Цитату сократил - там ещё о новых случаях (тоже падает). На сейчас явное улучшение ситуации. На пике в начале сентября число активных случаев доходило до 90 тыс. На пике 4 сентября 7-дневное среднесуточное среднее числа смертей было 29 (сегодня 20). У нас тут некоторые писали: "как же так, где результаты хваленой вакцинации, вакциныа бесполезна!" Да и в Израиле били тревогу.
Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования. Если сейчас начало занятий в школах не сорвёт наметившуюся стабилизацию, то можно надеяться на устойчивый спад.
Сегодня у нас 7-дневное среднесуточное среднее 131. Если даже предположить, что у нас население 41 млн (что сомнительно), то мы уже Израиль перещеголяли. Но... в Багдаде всё спокойно. При этом никакой уверенности в том, что мы достигли пика, нет. Скорее, наоборот. А наши антиваксы могут продолжать рассказывать об естественном иммунитете, побочках и бесполезности вакцины, о том, что будет "через 5 лет" и пр., и пр. И о том, что умирают те, "кому уже пора".
Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.
Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.
Согласен, но не стал настаивать на этом, чтобы не возбуждать бесполезный спор. Даже при 41 млн мы уже Израиль опередили. При меньшей цифре, тем более.
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".
Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. ...... Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".
Летальных 194. Неделю назад, 23.09.21, было 123. Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел. Летим в "50" средняя, явно. . Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.
ЛАД написав:Не знаю, за счёт чего Израиль сумел стабилизировать ситуацию - благодаря высокой вакцинации, или бустеру, или ещё чему, но жёстких ограничений они не вводили. При этом сентябрь у них был явно неблагоприятный месяц - ряд больших праздников, предполагающих массовые молитвы и празднования.
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".
Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. ...... Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".
Hotab написав:Летальных 194. Неделю назад, 23.09.21, было 123. Не сомневаюсь, что сейчас кто-то начнет рассказывать про "падіння в порівнянні з вчора". Средняя за крайних 7 дней - 141 чел. Летим в "50" средняя, явно. . Флер по своему вопросу тоже все увидела, я так понимаю.
летим по экспоненте? я ей говорю, открой форточку в автобусе, а ей дует. Ну сиди коптись. От неврологии еще никто не умирал.