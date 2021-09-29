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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3817381838193820

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 72
Мені вже зробили щеплення
67%
48
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:36

  Hotab написав:
  ЛАД написав:41 млн (что сомнительно),

Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.


Водночас деякі українці не звертались по медичну допомогу 15 років. Можливо, їм просто страшно дізнатись про свій стан здоров'я. Це припустила ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1750717



Я також схильний думати, що більшість з тих, хто не звертається фактично живе в інших краях.

Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання. https://healthy.24tv.ua/moz-utilizuye-3 ... i_n1753393
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:52

Ой+, я как-то так плохо лечился, что даже упустил момент, когда Зоряна была министеркой :lol: Да, нашел - период профанов 95 квартала.

Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання.
амінь
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".

Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.
......
Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636

Это кагбе основы вирусологии. Жолобак давно об этом талдычит. Вы так не шутите! Предположение они сделали! :lol:

И что здесь "кагбе основы вирусологии"?
ЛАД
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Чет 30 вер, 2021 08:16
ЛОБ

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