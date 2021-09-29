Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".
Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. ...... Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".