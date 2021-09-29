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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3817381838193820

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 72
Мені вже зробили щеплення
67%
48
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:36

  Hotab написав:
  ЛАД написав:41 млн (что сомнительно),

Я бы даже сказал "исключено". Как минимум там есть ордло, из которого мы не получаем никакой информации о смертях. Ну и миллионы заробитчан, многие из которых за 20 лет от последней переписи уже с вещами выехали. Не сдав свой укр.паспорт.


Водночас деякі українці не звертались по медичну допомогу 15 років. Можливо, їм просто страшно дізнатись про свій стан здоров'я. Це припустила ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. https://healthy.24tv.ua/koronavirus-ukr ... a_n1750717



Я також схильний думати, що більшість з тих, хто не звертається фактично живе в інших краях.

Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання. https://healthy.24tv.ua/moz-utilizuye-3 ... i_n1753393
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:52

Ой+, я как-то так плохо лечился, что даже упустил момент, когда Зоряна была министеркой :lol: Да, нашел - период профанов 95 квартала.

Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання.
амінь
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".

Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.
......
Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636

Это кагбе основы вирусологии. Жолобак давно об этом талдычит. Вы так не шутите! Предположение они сделали! :lol:

И что здесь "кагбе основы вирусологии"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:16

  Ой+ написав:............
Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання. https://healthy.24tv.ua/moz-utilizuye-3 ... i_n1753393

Это, как понимаю, старая история, о которой писали ещё пару месяцев назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это, как понимаю, старая история, о которой писали ещё пару месяцев назад


Історія може і стара. Якраз в Харків якось не так везли, але тоді щось там викручувались, а це вперше Ляшко вчора озвучив долю вакцини на немалу суму.

Я здається розгадав, чого пенси не спішать вакцинуватись:
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги. https://ukrainenews.fakty.ua/385933-pen ... -oktyabrya


Оце стимуляція навпаки, тут говорять щоб їм давати по 500-1000 грн разово, а в червоній зоні цілий сезон можна більше отримувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:26

  Ой+ написав:.....
Я здається розгадав, чого пенси не спішать вакцинуватись:
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги. https://ukrainenews.fakty.ua/385933-pen ... -oktyabrya


Оце стимуляція навпаки, тут говорять щоб їм давати по 500-1000 грн разово, а в червоній зоні цілий сезон можна більше отримувати.

Сильно сомневаюсь, что об этом многим известно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32

:shock:
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Всего через два месяца первые заинтересованные лица смогут попробовать «волшебные» помидоры и сами убедиться, действительно ли растение вырабатывает антиген COVID-19.

Ученые создали помидор, который должен стать альтернативой обычной вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженной в Узбекистане. Полученный материал они ввели в растительную клетку

Выяснилось, что помидоры, выращенные после такого эксперимента, якобы могут выработать вакцину от коронавируса. Ученые занимаются разведением волшебных томатов с января 2021 года. По прогнозам, первый урожай можно будет собрать через два месяца.

Конечно, о 100% эффективности томатов с вакциной от коронавируса говорить рано. «Магический» эффект должен быть подтвержден исследованиями, а сама разработка должна быть оценена экспертами ВОЗ, если, конечно, узбекские ученые решат вывести свои помидоры на мировой уровень.


https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... -vaktsina/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:45

К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет
На сегодня к аппаратам ЭКМО в Израиле подключены 39 больных коронавирусом. 29 из них – это люди в возрасте [b]40-60 лет.[/b] 33 из 39 не были привиты от коронавируса. Лишь 4 из 39 были вакцинированы полностью.
....
В дополнение к 39 больным с коронавирусом к аппаратам ЭКМО подключены еще 13 пациентов с другими болезнями. Таким образом, заняты 52 аппарата, а всего в Израиле их 82, причем треть от этого количества всегда служила резервом.
.....
Когда перед медиками встает выбор, кого подключать к аппарату ЭКМО, им часто приходится учитывать возраст пациента – и по протоколам, преимущество получают молодые непривитые больные.

Один врач сказал «ХаАрец», что в его больнице не подключают к ЭКМО никого старше 70 лет. В некоторых больницах установлен и более низкий возрастной предел.
.....
Изменился сам профиль тяжелобольных пациентов. Если в начале нынешней волны эпидемии большинство из них составляли привитые пожилые люди с фоновыми заболеваниями, которые снизили их иммунную защиту – то сейчас среди них все больше невакцинированных относительно молодых людей без хронических болезней.
.....
«Если вы хотите убедить людей вакцинироваться, вам стоит вести прямую трансляцию из отделения ЭКМО, – говорит врач одного из таких отделений. – Есть действительно тяжелые случаи. Ткань легкого затвердевает, и легкие перестают функционировать. Объемы дыхания падают до пяти кубических сантиметров по сравнению с 450-500 у здорового человека. .... мы почти исчерпали свои ресурсы»

https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/
Там есть и конкретные примеры больных. Не стал цитировать, чтобы не обвинили в запугивании и "как в Бергамо".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:48

  Xenon написав::shock:
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19
....
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... -vaktsina/

Лучше бы коноплю. :)
ЛАД
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Чет 30 вер, 2021 08:16
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