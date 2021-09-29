RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3818381938203821>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:52

Ой+, я как-то так плохо лечился, что даже упустил момент, когда Зоряна была министеркой :lol: Да, нашел - период профанов 95 квартала.

Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання.
амінь
Ромасик
 
Повідомлень: 3060
З нами з: 30.03.15
Подякував: 622 раз.
Подякували: 286 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".

Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания.
......
Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".

https://www.9tv.co.il/item/34636

Это кагбе основы вирусологии. Жолобак давно об этом талдычит. Вы так не шутите! Предположение они сделали! :lol:

И что здесь "кагбе основы вирусологии"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19726
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4849 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:16

  Ой+ написав:............
Міністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer. У відомстві пояснили, що у цієї партії вакцини були порушені умови зберігання. https://healthy.24tv.ua/moz-utilizuye-3 ... i_n1753393

Это, как понимаю, старая история, о которой писали ещё пару месяцев назад.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19726
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4849 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это, как понимаю, старая история, о которой писали ещё пару месяцев назад


Історія може і стара. Якраз в Харків якось не так везли, але тоді щось там викручувались, а це вперше Ляшко вчора озвучив долю вакцини на немалу суму.

Я здається розгадав, чого пенси не спішать вакцинуватись:
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги. https://ukrainenews.fakty.ua/385933-pen ... -oktyabrya


Оце стимуляція навпаки, тут говорять щоб їм давати по 500-1000 грн разово, а в червоній зоні цілий сезон можна більше отримувати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4564
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:26

  Ой+ написав:.....
Я здається розгадав, чого пенси не спішать вакцинуватись:
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги. https://ukrainenews.fakty.ua/385933-pen ... -oktyabrya


Оце стимуляція навпаки, тут говорять щоб їм давати по 500-1000 грн разово, а в червоній зоні цілий сезон можна більше отримувати.

Сильно сомневаюсь, что об этом многим известно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19726
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4849 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:32

:shock:
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Всего через два месяца первые заинтересованные лица смогут попробовать «волшебные» помидоры и сами убедиться, действительно ли растение вырабатывает антиген COVID-19.

Ученые создали помидор, который должен стать альтернативой обычной вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженной в Узбекистане. Полученный материал они ввели в растительную клетку

Выяснилось, что помидоры, выращенные после такого эксперимента, якобы могут выработать вакцину от коронавируса. Ученые занимаются разведением волшебных томатов с января 2021 года. По прогнозам, первый урожай можно будет собрать через два месяца.

Конечно, о 100% эффективности томатов с вакциной от коронавируса говорить рано. «Магический» эффект должен быть подтвержден исследованиями, а сама разработка должна быть оценена экспертами ВОЗ, если, конечно, узбекские ученые решат вывести свои помидоры на мировой уровень.


https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... -vaktsina/
Xenon
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 25.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:45

К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет
На сегодня к аппаратам ЭКМО в Израиле подключены 39 больных коронавирусом. 29 из них – это люди в возрасте [b]40-60 лет.[/b] 33 из 39 не были привиты от коронавируса. Лишь 4 из 39 были вакцинированы полностью.
....
В дополнение к 39 больным с коронавирусом к аппаратам ЭКМО подключены еще 13 пациентов с другими болезнями. Таким образом, заняты 52 аппарата, а всего в Израиле их 82, причем треть от этого количества всегда служила резервом.
.....
Когда перед медиками встает выбор, кого подключать к аппарату ЭКМО, им часто приходится учитывать возраст пациента – и по протоколам, преимущество получают молодые непривитые больные.

Один врач сказал «ХаАрец», что в его больнице не подключают к ЭКМО никого старше 70 лет. В некоторых больницах установлен и более низкий возрастной предел.
.....
Изменился сам профиль тяжелобольных пациентов. Если в начале нынешней волны эпидемии большинство из них составляли привитые пожилые люди с фоновыми заболеваниями, которые снизили их иммунную защиту – то сейчас среди них все больше невакцинированных относительно молодых людей без хронических болезней.
.....
«Если вы хотите убедить людей вакцинироваться, вам стоит вести прямую трансляцию из отделения ЭКМО, – говорит врач одного из таких отделений. – Есть действительно тяжелые случаи. Ткань легкого затвердевает, и легкие перестают функционировать. Объемы дыхания падают до пяти кубических сантиметров по сравнению с 450-500 у здорового человека. .... мы почти исчерпали свои ресурсы»

https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/
Там есть и конкретные примеры больных. Не стал цитировать, чтобы не обвинили в запугивании и "как в Бергамо".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19726
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4849 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:48

  Xenon написав::shock:
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19
....
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... -vaktsina/

Лучше бы коноплю. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19726
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4849 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:02

Даже легкие случаи «короны» повреждают головной мозг - https://detaly.co.il/dazhe-legkie-sluchai-korony-povrezhdayut-golovnoj-mozg/
В ходе сканирования исследователи обнаружили значительные различия в сером веществе мозга – ткани, состоящей из клеточных тел нейронов, ответственных за обработку информации в мозге, – между теми, у кого была «корона», и теми, у кого ее не было. Самым значительным различием, которое заметили исследователи, была толщина ткани серого вещества в передней и височной долях у людей, которые были заражены коронавирусом, по сравнению с теми, кто не был.
....
Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.
На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.

К сожалению, нет ссылки на источник.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19726
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4849 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:21

  ЛАД написав:И что здесь "кагбе основы вирусологии"?

то, что выделено
Ромасик
 
Повідомлень: 3060
З нами з: 30.03.15
Подякував: 622 раз.
Подякували: 286 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 3818381938203821>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lrs7719, ЛАД, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7754 8895891
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 15:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.