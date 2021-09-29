На сегодня к аппаратам ЭКМО в Израиле подключены 39 больных коронавирусом. 29 из них – это люди в возрасте [b]40-60 лет.[/b] 33 из 39 не были привиты от коронавируса. Лишь 4 из 39 были вакцинированы полностью.

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В дополнение к 39 больным с коронавирусом к аппаратам ЭКМО подключены еще 13 пациентов с другими болезнями. Таким образом, заняты 52 аппарата, а всего в Израиле их 82, причем треть от этого количества всегда служила резервом.

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Когда перед медиками встает выбор, кого подключать к аппарату ЭКМО, им часто приходится учитывать возраст пациента – и по протоколам, преимущество получают молодые непривитые больные.



Один врач сказал «ХаАрец», что в его больнице не подключают к ЭКМО никого старше 70 лет. В некоторых больницах установлен и более низкий возрастной предел.

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Изменился сам профиль тяжелобольных пациентов. Если в начале нынешней волны эпидемии большинство из них составляли привитые пожилые люди с фоновыми заболеваниями, которые снизили их иммунную защиту – то сейчас среди них все больше невакцинированных относительно молодых людей без хронических болезней.

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«Если вы хотите убедить людей вакцинироваться, вам стоит вести прямую трансляцию из отделения ЭКМО, – говорит врач одного из таких отделений. – Есть действительно тяжелые случаи. Ткань легкого затвердевает, и легкие перестают функционировать. Объемы дыхания падают до пяти кубических сантиметров по сравнению с 450-500 у здорового человека. .... мы почти исчерпали свои ресурсы»