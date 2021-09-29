Часть населения планеты может быть невосприимчивой к "ковид-19" и не болеть этой инфекцией из-за особенностей в генетике. Как предполагают ученые, за это отвечает мутация в гене OAS1. Соответствующее исследование провели специалисты из Центра вирусных исследований MRC Университета Глазго (Шотландия). Результаты были опубликованы в научном журнале "Сайенс".
Предварительно установлено, что внутриклеточная противовирусная защита может не только отображаться в виде естественного иммунитета к SARS-CoV-2, но и подавлять репликацию вирусов, то есть снижать тяжесть заболевания. ...... Исследователи добавили, что данное исследование касается только уже существующих штаммов коронавируса. По словам ученых, если появятся новые варианты SARS-CoV-2 и они смогут избегать такой защиты у людей, имеющих данный ген, то, вероятно, новые штаммы станут "значительно более патогенными и заразными для невакцинированного населения".
ЛАД написав:Это, как понимаю, старая история, о которой писали ещё пару месяцев назад
Історія може і стара. Якраз в Харків якось не так везли, але тоді щось там викручувались, а це вперше Ляшко вчора озвучив долю вакцини на немалу суму.
Я здається розгадав, чого пенси не спішать вакцинуватись:
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги. https://ukrainenews.fakty.ua/385933-pen ... -oktyabrya
Оце стимуляція навпаки, тут говорять щоб їм давати по 500-1000 грн разово, а в червоній зоні цілий сезон можна більше отримувати.
Ой+ написав:..... Я здається розгадав, чого пенси не спішать вакцинуватись:
У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги. https://ukrainenews.fakty.ua/385933-pen ... -oktyabrya
Оце стимуляція навпаки, тут говорять щоб їм давати по 500-1000 грн разово, а в червоній зоні цілий сезон можна більше отримувати.
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19
В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Всего через два месяца первые заинтересованные лица смогут попробовать «волшебные» помидоры и сами убедиться, действительно ли растение вырабатывает антиген COVID-19.
Ученые создали помидор, который должен стать альтернативой обычной вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженной в Узбекистане. Полученный материал они ввели в растительную клетку
Выяснилось, что помидоры, выращенные после такого эксперимента, якобы могут выработать вакцину от коронавируса. Ученые занимаются разведением волшебных томатов с января 2021 года. По прогнозам, первый урожай можно будет собрать через два месяца.
Конечно, о 100% эффективности томатов с вакциной от коронавируса говорить рано. «Магический» эффект должен быть подтвержден исследованиями, а сама разработка должна быть оценена экспертами ВОЗ, если, конечно, узбекские ученые решат вывести свои помидоры на мировой уровень.
К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет
На сегодня к аппаратам ЭКМО в Израиле подключены 39 больных коронавирусом. 29 из них – это люди в возрасте [b]40-60 лет.[/b] 33 из 39 не были привиты от коронавируса. Лишь 4 из 39 были вакцинированы полностью. .... В дополнение к 39 больным с коронавирусом к аппаратам ЭКМО подключены еще 13 пациентов с другими болезнями. Таким образом, заняты 52 аппарата, а всего в Израиле их 82, причем треть от этого количества всегда служила резервом. ..... Когда перед медиками встает выбор, кого подключать к аппарату ЭКМО, им часто приходится учитывать возраст пациента – и по протоколам, преимущество получают молодые непривитые больные.
Один врач сказал «ХаАрец», что в его больнице не подключают к ЭКМО никого старше 70 лет. В некоторых больницах установлен и более низкий возрастной предел. ..... Изменился сам профиль тяжелобольных пациентов. Если в начале нынешней волны эпидемии большинство из них составляли привитые пожилые люди с фоновыми заболеваниями, которые снизили их иммунную защиту – то сейчас среди них все больше невакцинированных относительно молодых людей без хронических болезней. ..... «Если вы хотите убедить людей вакцинироваться, вам стоит вести прямую трансляцию из отделения ЭКМО, – говорит врач одного из таких отделений. – Есть действительно тяжелые случаи. Ткань легкого затвердевает, и легкие перестают функционировать. Объемы дыхания падают до пяти кубических сантиметров по сравнению с 450-500 у здорового человека. .... мы почти исчерпали свои ресурсы»
В ходе сканирования исследователи обнаружили значительные различия в сером веществе мозга – ткани, состоящей из клеточных тел нейронов, ответственных за обработку информации в мозге, – между теми, у кого была «корона», и теми, у кого ее не было. Самым значительным различием, которое заметили исследователи, была толщина ткани серого вещества в передней и височной долях у людей, которые были заражены коронавирусом, по сравнению с теми, кто не был. .... Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации. На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.