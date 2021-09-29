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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3818381938203821 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 14:23 ЛАД написав: Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.

На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован. этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.

самый интересный вывод, что там с чипированными? самый интересный вывод, что там с чипированными? Ромасик Повідомлень: 3060 З нами з: 30.03.15 Подякував: 622 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 14:24 ЛАД написав: Xenon написав: :shock:

В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19

....

https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... -vaktsina/

.... :shock:

Лучше бы коноплю. Лучше бы коноплю.



Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается. Но тема с помидорами интересная. Странно, что в Узбекистане именно помидоры, а не дыни. В Украине могли бы делать лечебное сало с добавкой ковида, лечебное подсолнечное масло. В России - лечебные пельмени, блины на лопате, водку и боярышник. В Грузии - лечебный шашлых из лечебного барана. В Молдавии -лечебное вино. В Латвии - лечебные шпроты и лечебный бальзам. Ну и так далее. Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается. Но тема с помидорами интересная. Странно, что в Узбекистане именно помидоры, а не дыни. В Украине могли бы делать лечебное сало с добавкой ковида, лечебное подсолнечное масло. В России - лечебные пельмени, блины на лопате, водку и боярышник. В Грузии - лечебный шашлых из лечебного барана. В Молдавии -лечебное вино. В Латвии - лечебные шпроты и лечебный бальзам. Ну и так далее. kluychkooleg Повідомлень: 1395 З нами з: 30.12.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 14:36 ЛАД написав: К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет



https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/ К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет

то какие ваши выводы?

«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая... то какие ваши выводы?непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая... Ромасик Повідомлень: 3060 З нами з: 30.03.15 Подякував: 622 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 14:39 Ромасик написав: ЛАД написав: К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет



https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/ К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет

то какие ваши выводы?

«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая... то какие ваши выводы?непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая...



Так и НГ евреи совсем недавно праздновали. Как раз январь. Только год у них поболе будет. Так и НГ евреи совсем недавно праздновали. Как раз январь. Только год у них поболе будет. kluychkooleg Повідомлень: 1395 З нами з: 30.12.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 14:50 Xenon написав: :shock:

В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19



Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженной в Узбекистане. Полученный материал они ввели в растительную клетку



:shock:



Жаль, что у вирусов нет клеток Надо как-то осторожно сказать это узбекским ученым. А то они горячие, чуть что сразу за нож хватаются. А так нормальный маркетинговый ход для продажи переизбытка помидоров. Жаль, что у вирусов нет клетокНадо как-то осторожно сказать это узбекским ученым. А то они горячие, чуть что сразу за нож хватаются. А так нормальный маркетинговый ход для продажи переизбытка помидоров. kluychkooleg Повідомлень: 1395 З нами з: 30.12.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 14:56 Ромасик написав: ЛАД написав: К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет



https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/ К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет

то какие ваши выводы?

«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая... то какие ваши выводы?непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая...

«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф, руководитель службы ЭКМО в больнице «Шиба» и глава израильского общества ЭКМО.



В тот момент врачи были вынуждены отложить подключение двух пациентов к аппаратам ЭКМО из-за нехватки сотрудников, которые могли бы за ними ухаживать. Аппараты ЭКМО – это сложная медицинская техника, каждый аппарат обслуживает целая команда специалистов.



Это был первый случай с момента начала пандемии, когда пациент, нуждающийся в спасительном лечении, его не получил. ЛАД 2 Повідомлень: 19726 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 15:07 Ромасик написав: ЛАД написав: Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.

На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован. этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован. самый интересный вывод, что там с чипированными? самый интересный вывод, что там с чипированными? Якраз саме цікаве питання - а як цьому запобігає вакцинування?

Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...

Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..отже пошкодження клітин головного мозку буде як у вакцинованих так і у невакцинованих

Вакцинований не є стерильним і є розповсюджувачем...так що в цьому питання також вакцина до пятої точки...

Залишилась тільки економічна вигода від вакцинування...але це знову моя табличка...інших данних крім моїх на цих сторінках я не зустрічав. Якраз саме цікаве питання - а як цьому запобігає вакцинування?Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..отже пошкодження клітин головного мозку буде як у вакцинованих так і у невакцинованихВакцинований не є стерильним і є розповсюджувачем...так що в цьому питання також вакцина до пятої точки...Залишилась тільки економічна вигода від вакцинування...але це знову моя табличка...інших данних крім моїх на цих сторінках я не зустрічав. budivelnik

Повідомлень: 25065 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2738 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 15:13 Исследование: коронавирус делает людей более асоциальными - https://detaly.co.il/issledovanie-koronavirus-delaet-lyudej-bolee-asotsialnymi/ .

Еще более нетривиальным получился результат там, где шла речь о жизни среди других людей и заботе об окружающих. Люди чувствовали, что отдалились от окружающих, чужие заботы стали меньше их волновать. Была выявлена зависимость: чем больше человек боится коронавируса, тем меньше его волнуют окружающие люди.

Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет. Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет. ЛАД 2 Повідомлень: 19726 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3818381938203821 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8895927

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08