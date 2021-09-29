ЛАД написав:Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации. На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.
Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается. Но тема с помидорами интересная. Странно, что в Узбекистане именно помидоры, а не дыни. В Украине могли бы делать лечебное сало с добавкой ковида, лечебное подсолнечное масло. В России - лечебные пельмени, блины на лопате, водку и боярышник. В Грузии - лечебный шашлых из лечебного барана. В Молдавии -лечебное вино. В Латвии - лечебные шпроты и лечебный бальзам. Ну и так далее.
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19
Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженной в Узбекистане. Полученный материал они ввели в растительную клетку
Жаль, что у вирусов нет клеток Надо как-то осторожно сказать это узбекским ученым. А то они горячие, чуть что сразу за нож хватаются. А так нормальный маркетинговый ход для продажи переизбытка помидоров.
«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф
непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая...
«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф, руководитель службы ЭКМО в больнице «Шиба» и глава израильского общества ЭКМО.
В тот момент врачи были вынуждены отложить подключение двух пациентов к аппаратам ЭКМО из-за нехватки сотрудников, которые могли бы за ними ухаживать. Аппараты ЭКМО – это сложная медицинская техника, каждый аппарат обслуживает целая команда специалистов.
Это был первый случай с момента начала пандемии, когда пациент, нуждающийся в спасительном лечении, его не получил.
ЛАД написав:Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации. На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.
самый интересный вывод, что там с чипированными?
Якраз саме цікаве питання - а як цьому запобігає вакцинування? Адже вакцина не захищає від легкого захворювання... Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..отже пошкодження клітин головного мозку буде як у вакцинованих так і у невакцинованих Вакцинований не є стерильним і є розповсюджувачем...так що в цьому питання також вакцина до пятої точки... Залишилась тільки економічна вигода від вакцинування...але це знову моя табличка...інших данних крім моїх на цих сторінках я не зустрічав.
Еще более нетривиальным получился результат там, где шла речь о жизни среди других людей и заботе об окружающих. Люди чувствовали, что отдалились от окружающих, чужие заботы стали меньше их волновать. Была выявлена зависимость: чем больше человек боится коронавируса, тем меньше его волнуют окружающие люди.
Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет.