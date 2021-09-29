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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3818381938203821

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
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2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:23

  ЛАД написав:Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.
На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.

самый интересный вывод, что там с чипированными? :P
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:24

  ЛАД написав:
  Xenon написав::shock:
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19
....
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v- ... -vaktsina/

Лучше бы коноплю. :)


Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается. Но тема с помидорами интересная. Странно, что в Узбекистане именно помидоры, а не дыни. В Украине могли бы делать лечебное сало с добавкой ковида, лечебное подсолнечное масло. В России - лечебные пельмени, блины на лопате, водку и боярышник. В Грузии - лечебный шашлых из лечебного барана. В Молдавии -лечебное вино. В Латвии - лечебные шпроты и лечебный бальзам. Ну и так далее.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:36

  ЛАД написав:К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет

https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/

то какие ваши выводы?
«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф
непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:39

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет

https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/

то какие ваши выводы?
«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф
непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая...


Так и НГ евреи совсем недавно праздновали. Как раз январь. Только год у них поболе будет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:50

  Xenon написав::shock:
В Узбекистане начали выращивать помидоры, содержащие вакцину от COVID-19

Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженной в Узбекистане. Полученный материал они ввели в растительную клетку



Жаль, что у вирусов нет клеток :) Надо как-то осторожно сказать это узбекским ученым. А то они горячие, чуть что сразу за нож хватаются. А так нормальный маркетинговый ход для продажи переизбытка помидоров.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:56

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:К вопросу о необходимости вакцинировать людей до 60 лет

https://detaly.co.il/vrachi-v-gneve-bolshinstvo-apparatov-ekmo-zanimayut-molodye-neprivitye-patsienty-s-koronavirusom/

то какие ваши выводы?
«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф
непонятно в каком измерении написана статья, вроде свежая...

«В Израиле больше нет коек для ЭКМО», – заявил в январе 2021 года доктор Игаль Кассиф, руководитель службы ЭКМО в больнице «Шиба» и глава израильского общества ЭКМО.

В тот момент врачи были вынуждены отложить подключение двух пациентов к аппаратам ЭКМО из-за нехватки сотрудников, которые могли бы за ними ухаживать. Аппараты ЭКМО – это сложная медицинская техника, каждый аппарат обслуживает целая команда специалистов.

Это был первый случай с момента начала пандемии, когда пациент, нуждающийся в спасительном лечении, его не получил.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:07

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Один из интересных выводов этого исследования заключается в том, что повреждение головного мозга было одинаковым как у тех, кто перенес «корону» в легкой форме, так и у тех, кто страдал от тяжелых симптомов, которые привели к госпитализации.
На последнем этапе исследования врачи провели оценку и сравнение когнитивных способностей участников и обнаружили, что инфицированные «короной» обрабатывали информацию медленнее, чем те, кто не был инфицирован.
самый интересный вывод, что там с чипированными? :P
Якраз саме цікаве питання - а як цьому запобігає вакцинування?
Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...
Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..отже пошкодження клітин головного мозку буде як у вакцинованих так і у невакцинованих
Вакцинований не є стерильним і є розповсюджувачем...так що в цьому питання також вакцина до пятої точки...
Залишилась тільки економічна вигода від вакцинування...але це знову моя табличка...інших данних крім моїх на цих сторінках я не зустрічав.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:13

Исследование: коронавирус делает людей более асоциальными - https://detaly.co.il/issledovanie-koronavirus-delaet-lyudej-bolee-asotsialnymi/.
Еще более нетривиальным получился результат там, где шла речь о жизни среди других людей и заботе об окружающих. Люди чувствовали, что отдалились от окружающих, чужие заботы стали меньше их волновать. Была выявлена зависимость: чем больше человек боится коронавируса, тем меньше его волнуют окружающие люди.

Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет.
ЛАД
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Чет 30 вер, 2021 15:08
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