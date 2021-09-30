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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3820382138223823>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:39

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:......
Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...
Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..
Подтверждение можно?
Щось таке, ще більше - шукати лінь
https://glavcom.ua/columns/goldfarb/chomu-vakcinovani-lyudi-hvoriyut-na-koronavirus-771912.htmlКогда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.....
........
Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых, но быстро захлёбывается.
І цих 60% підтверджує МОЗ Ізраїлю
У проміжних результатах дослідження МОЗ Ізраїлю вказало, що ця вакцина на 39% ефективна при запобіганні легким випадкам COVID-19. Водночас її ефективність у запобіганні важким формам захворювання становить 91%, а в запобіганні госпіталізаціям — 88%.
Тобто вакцинування тільки на 39% захищає від захворювання(легкого)
Отже вакциновані хворіють і є переносчиками хвороби
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:49

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Исследование: коронавирус делает людей более асоциальными - https://detaly.co.il/issledovanie-koronavirus-delaet-lyudej-bolee-asotsialnymi/.
Еще более нетривиальным получился результат там, где шла речь о жизни среди других людей и заботе об окружающих. Люди чувствовали, что отдалились от окружающих, чужие заботы стали меньше их волновать. Была выявлена зависимость: чем больше человек боится коронавируса, тем меньше его волнуют окружающие люди.
Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет.
на самом деле ваксов волнует исключительно своя шкура. Окружающие - лишь способ подавлять свои страхи.
Ромасик влучно підмітив....
В мене питання
Колоти вакцину тим хто і так не помре в 99,999% випадків - це допомагати суспільству?-чи шкодити?

Для ЛАД більш зрозумілий для нього приклад з совка
Виливати бензин в озеро, щоб приписати кілометри пробігу, щоб автобаза отримала премію - це допомога суспільству? чи дія яка привела до розвалу совка?

ПС
Лити крокодилячі сльози - це не прояв переживання про
навколишніх....
Вислів походить зі стародавнього повір'я, що крокодили нібито плачуть під час поїдання здобичі
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:......
Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...
Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..
Подтверждение можно?
Щось таке, ще більше - шукати лінь
https://glavcom.ua/columns/goldfarb/chomu-vakcinovani-lyudi-hvoriyut-na-koronavirus-771912.htmlКогда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.....
........
Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых, но быстро захлёбывается.

Не буду обсуждать авторитетность Вашего источника, но даже там Вы не вовремя обрезаете цитату. Чуть выше второй фразы в Вашей цитате:
По последним данным из Израиля, вакцины Пфайзер и Модерна, которые давали почти полную защиту от заражения первоначальным штаммом, в случае Дельты защищают всего на 40%. То есть, если, будучи полностью вакцинированным, вы в вагоне метро вы окажетесь рядом с носителем дельта-штамма, то ваш шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты.

Я, конечно, понимаю, что для строителей "в 2 раза ниже" это ни о чём. :)
Подумаешь, не хватило на стройке половины кирпичей! Заказчик докупит. Непредвиденные расходы.
И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.
Ищите дальше.

P.s. Для Вас ніякий приклад незрозумілий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:59

  ЛАД написав:И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.
Ищите дальше.
Так істина посередині....
Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування?
навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему?
Вам шашечки чи їхати?
Вам головне вакцина - чи головне головне не померти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.
Ищите дальше.
Так істина посередині....
Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування?
навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему?
Вам шашечки чи їхати?
Вам головне вакцина - чи головне головне не померти?

Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...
Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..

И разговор был об этом.
Так "не захищає" или "шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты"?

P.s. Вы, кстати, не случайно часто не даёте ссылки на источник своих данных. Они (источники) часто бывают, скажем так, не очень авторитетными. Но опираетесь Вы на них как на абсолютно достоверные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:14

  ЛАД написав:Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Я не буду нервуватись....
Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян
Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання
Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...

Ви згодні з цим уточненням?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:18

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Я не буду нервуватись....
Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян
Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання
Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...

Ви згодні з цим уточненням?

Возможно, но уверенности нет.
Но даже если так, то это не "не захищає", а "вдвое уменьшает вероятность заражения".
Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?
На мой взгляд, однозначно да!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:25

  ЛАД написав:Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?
1 Не в 2 рази ( зі 100 до 50) , а в 1,6 рази(зі 100 до 60)
2 Прикиньте самі
Якщо в групі з 5 млн осіб -кільксть смертей за 1,5 року ( так на хвильку по сьогоднішнім нормам це від 3 до 6 уколів) - 17 смертей.
Чи потрібна вакцинація в цій групі?
я з точки зору як економіки так і медицини
(3-6)*16доларів*5млн осіб/17врятованих(і це ще питання)=14-28млн доларів 1 врятований
...і при цьому все одно 3 млн носії і переносчиків вірусу...

пс
Зараз у Львові всім містом збирають 2 млн доларів на укол,який врятує 1,5 річну дівчинку....
Я вірю що зберуть
Я погоджуюсь що це прояв людяності...
Але думаю ті сотні дітей ,які помруть від інших хвороб бо їм не вистарчило на всіх тих самих 2 млн доларів...-будуть не згодні з таким розвитком і не будуть вважати це справедливим.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:35

  ЛАД написав:Сегодня Вы бьете рекорды.
Уже третий раз демонстрирует неспособность понимать прочитанный текст. :)
Или понимаете, но специально искажаете?

вон строитель пришел со свежего воздуха и все понял. Может и вам пора проветрится :P
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:38

budivelnik
1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность).
А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза.
2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже.
3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти.
ЛАД
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