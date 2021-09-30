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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3820382138223823> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 15:39 ЛАД написав: budivelnik написав: ......

Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...

Вакцинований захворює так само як і не вакцинований.. ......Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...Вакцинований захворює так само як і не вакцинований.. Подтверждение можно? Подтверждение можно? Щось таке, ще більше - шукати лінь

https://glavcom.ua/columns/goldfarb/chomu-vakcinovani-lyudi-hvoriyut-na-koronavirus-771912.html Когда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.....

........

Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых , но быстро захлёбывается. Когда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.............Т. е. вирусный прорыв происходит у, но быстро захлёбывается. І цих 60% підтверджує МОЗ Ізраїлю

У проміжних результатах дослідження МОЗ Ізраїлю вказало, що ця вакцина на 39% ефективна при запобіганні легким випадкам COVID-19 . Водночас її ефективність у запобіганні важким формам захворювання становить 91%, а в запобіганні госпіталізаціям — 88%. Тобто вакцинування тільки на 39% захищає від захворювання(легкого)

Отже вакциновані хворіють і є переносчиками хвороби Щось таке, ще більше - шукати ліньІ цих 60% підтверджує МОЗ ІзраїлюТобто вакцинування тільки на 39% захищає від захворювання(легкого)Отже вакциновані хворіють і є переносчиками хвороби budivelnik

Повідомлень: 25070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2739 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 15:49 Ромасик написав: ЛАД написав: Исследование: коронавирус делает людей более асоциальными - https://detaly.co.il/issledovanie-koronavirus-delaet-lyudej-bolee-asotsialnymi/ .

Еще более нетривиальным получился результат там, где шла речь о жизни среди других людей и заботе об окружающих. Люди чувствовали, что отдалились от окружающих, чужие заботы стали меньше их волновать. Была выявлена зависимость: чем больше человек боится коронавируса, тем меньше его волнуют окружающие люди. Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет. Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет. на самом деле ваксов волнует исключительно своя шкура. Окружающие - лишь способ подавлять свои страхи. на самом деле ваксов волнует исключительно своя шкура. Окружающие - лишь способ подавлять свои страхи. Ромасик влучно підмітив....

В мене питання

Колоти вакцину тим хто і так не помре в 99,999% випадків - це допомагати суспільству?-чи шкодити?



Для ЛАД більш зрозумілий для нього приклад з совка

Виливати бензин в озеро, щоб приписати кілометри пробігу, щоб автобаза отримала премію - це допомога суспільству? чи дія яка привела до розвалу совка?



ПС

Лити крокодилячі сльози - це не прояв переживання про

навколишніх....

Вислів походить зі стародавнього повір'я, що крокодили нібито плачуть під час поїдання здобичі Ромасик влучно підмітив....В мене питанняКолоти вакцину тим хто і так не помре в 99,999% випадків - це допомагати суспільству?-чи шкодити?Для ЛАД більш зрозумілий для нього приклад з совкаВиливати бензин в озеро, щоб приписати кілометри пробігу, щоб автобаза отримала премію - це допомога суспільству? чи дія яка привела до розвалу совка?ПСЛити- це не прояв переживання пронавколишніх....Вислів походить зі стародавнього повір'я, що крокодили нібито плачуть під час поїдання здобичі budivelnik

Повідомлень: 25070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2739 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 15:51 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав: ......

Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...

Вакцинований захворює так само як і не вакцинований.. ......Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...Вакцинований захворює так само як і не вакцинований.. Подтверждение можно? Подтверждение можно? Щось таке, ще більше - шукати лінь

https://glavcom.ua/columns/goldfarb/chomu-vakcinovani-lyudi-hvoriyut-na-koronavirus-771912.html Когда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.....

........

Т. е. вирусный прорыв происходит у 60% привитых , но быстро захлёбывается. Когда человек, получивший полную дозу прививки, заражается вирусом, то у медиков это называется прорывом инфекции (breakthrough infection), в том смысле, что инфекция прорывается сквозь иммунную защиту.............Т. е. вирусный прорыв происходит у, но быстро захлёбывается. Щось таке, ще більше - шукати лінь

Не буду обсуждать авторитетность Вашего источника, но даже там Вы не вовремя обрезаете цитату. Чуть выше второй фразы в Вашей цитате:

По последним данным из Израиля, вакцины Пфайзер и Модерна, которые давали почти полную защиту от заражения первоначальным штаммом, в случае Дельты защищают всего на 40%. То есть, если, будучи полностью вакцинированным, вы в вагоне метро вы окажетесь рядом с носителем дельта-штамма, то ваш шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты .

Я, конечно, понимаю, что для строителей "в 2 раза ниже" это ни о чём.

Подумаешь, не хватило на стройке половины кирпичей! Заказчик докупит. Непредвиденные расходы.

И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.

Ищите дальше.



P.s. Для Вас ніякий приклад незрозумілий. Не буду обсуждать авторитетность Вашего источника, но даже там Вы не вовремя обрезаете цитату. Чуть выше второй фразы в Вашей цитате:Я, конечно, понимаю, что для строителей "в 2 раза ниже" это ни о чём.Подумаешь, не хватило на стройке половины кирпичей! Заказчик докупит. Непредвиденные расходы.И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.Ищите дальше.P.s. Для Вас ніякий приклад незрозумілий. ЛАД 2 Повідомлень: 19733 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 15:59 ЛАД написав: И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.

Ищите дальше. И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.Ищите дальше. Так істина посередині....

Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування?

навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему?

Вам шашечки чи їхати?

Вам головне вакцина - чи головне головне не померти? Так істина посередині....Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування?навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему?Вам шашечки чи їхати?Вам головне вакцина - чи головне головне не померти? budivelnik

Повідомлень: 25070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2739 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 16:08 budivelnik написав: ЛАД написав: И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.

Ищите дальше. И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.Ищите дальше. Так істина посередині....

Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування?

навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему?

Вам шашечки чи їхати?

Вам головне вакцина - чи головне головне не померти? Так істина посередині....Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування?навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему?Вам шашечки чи їхати?Вам головне вакцина - чи головне головне не померти?

Не меняйте карты во время игры. Вы писали:

Адже вакцина не захищає від легкого захворювання...

Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..

И разговор был об этом.

Так " не захищає " или "шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже , чем если бы вы не были привиты"?



P.s. Вы, кстати, не случайно часто не даёте ссылки на источник своих данных. Они (источники) часто бывают, скажем так, не очень авторитетными. Но опираетесь Вы на них как на абсолютно достоверные. Не меняйте карты во время игры. Вы писали:И разговор был об этом.Так "" или "шанс подцепить вирус всего, чем если бы вы не были привиты"?P.s. Вы, кстати, не случайно часто не даёте ссылки на источник своих данных. Они (источники) часто бывают, скажем так, не очень авторитетными. Но опираетесь Вы на них как на абсолютно достоверные. ЛАД 2 Повідомлень: 19733 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 16:14 ЛАД написав: Не меняйте карты во время игры. Вы писали: Не меняйте карты во время игры. Вы писали: Я не буду нервуватись....

Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян

Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання

Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...



Ви згодні з цим уточненням? Я не буду нервуватись....Я погоджуюсь з висновком ізраїльтянВакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворюванняВакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...Ви згодні з цим уточненням? budivelnik

Повідомлень: 25070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2739 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 16:18 budivelnik написав: ЛАД написав: Не меняйте карты во время игры. Вы писали: Не меняйте карты во время игры. Вы писали: Я не буду нервуватись....

Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян

Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання

Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...



Ви згодні з цим уточненням? Я не буду нервуватись....Я погоджуюсь з висновком ізраїльтянВакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворюванняВакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...Ви згодні з цим уточненням?

Возможно, но уверенности нет.

Но даже если так, то это не "не захищає", а "вдвое уменьшает вероятность заражения".

Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?

На мой взгляд, однозначно да! Возможно, но уверенности нет.Но даже если так, то это не "не захищає", а "вдвое уменьшает вероятность заражения".Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?На мой взгляд, однозначно ЛАД 2 Повідомлень: 19733 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 16:25 ЛАД написав: Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших? Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших? 1 Не в 2 рази ( зі 100 до 50) , а в 1,6 рази(зі 100 до 60)

2 Прикиньте самі

Якщо в групі з 5 млн осіб -кільксть смертей за 1,5 року ( так на хвильку по сьогоднішнім нормам це від 3 до 6 уколів) - 17 смертей.

Чи потрібна вакцинація в цій групі?

я з точки зору як економіки так і медицини

(3-6)*16доларів*5млн осіб/17врятованих(і це ще питання)=14-28млн доларів 1 врятований

...і при цьому все одно 3 млн носії і переносчиків вірусу...



пс

Зараз у Львові всім містом збирають 2 млн доларів на укол,який врятує 1,5 річну дівчинку....

Я вірю що зберуть

Я погоджуюсь що це прояв людяності...

Але думаю ті сотні дітей ,які помруть від інших хвороб бо їм не вистарчило на всіх тих самих 2 млн доларів...-будуть не згодні з таким розвитком і не будуть вважати це справедливим. 1 Не в 2 рази ( зі 100 до 50) , а в 1,6 рази(зі 100 до 60)2 Прикиньте саміЯкщо в групі з 5 млн осіб -кільксть смертей за 1,5 року ( так на хвильку по сьогоднішнім нормам це від 3 до 6 уколів) - 17 смертей.Чи потрібна вакцинація в цій групі?я з точки зору як економіки так і медицини(3-6)*16доларів*5млн осіб/17врятованих(і це ще питання)=...і при цьому все одно...псЗараз у Львові всім містом збирають 2 млн доларів на укол,який врятує 1,5 річну дівчинку....Я вірю що зберутьЯ погоджуюсь що це прояв людяності...Але думаю тівід інших хвороб бо їм не вистарчило...-будуть не згодні з таким розвитком і не будуть вважати це справедливим. budivelnik

Повідомлень: 25070 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2739 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 16:35 ЛАД написав: Сегодня Вы бьете рекорды.

Уже третий раз демонстрирует неспособность понимать прочитанный текст.

Или понимаете, но специально искажаете? Сегодня Вы бьете рекорды.Уже третий раз демонстрирует неспособность понимать прочитанный текст.Или понимаете, но специально искажаете?

вон строитель пришел со свежего воздуха и все понял. Может и вам пора проветрится вон строитель пришел со свежего воздуха и все понял. Может и вам пора проветрится Ромасик Повідомлень: 3063 З нами з: 30.03.15 Подякував: 623 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 16:38 budivelnik

1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность).

А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза.

2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже.

3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти. ЛАД 2 Повідомлень: 19733 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4849 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3820382138223823> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8900798

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08