У проміжних результатах дослідження МОЗ Ізраїлю вказало, що ця вакцина на 39% ефективна при запобіганні легким випадкам COVID-19. Водночас її ефективність у запобіганні важким формам захворювання становить 91%, а в запобіганні госпіталізаціям — 88%.
Тобто вакцинування тільки на 39% захищає від захворювання(легкого) Отже вакциновані хворіють і є переносчиками хвороби
Еще более нетривиальным получился результат там, где шла речь о жизни среди других людей и заботе об окружающих. Люди чувствовали, что отдалились от окружающих, чужие заботы стали меньше их волновать. Была выявлена зависимость: чем больше человек боится коронавируса, тем меньше его волнуют окружающие люди.
Странно, у нас на форуме всё наоборот. Меньше всего волнуют окружающие люди антиваксов, которые вроде бы ковида не боятся и вообще считают, что его нет.
на самом деле ваксов волнует исключительно своя шкура. Окружающие - лишь способ подавлять свои страхи.
Ромасик влучно підмітив.... В мене питання Колоти вакцину тим хто і так не помре в 99,999% випадків - це допомагати суспільству?-чи шкодити?
Для ЛАД більш зрозумілий для нього приклад з совка Виливати бензин в озеро, щоб приписати кілометри пробігу, щоб автобаза отримала премію - це допомога суспільству? чи дія яка привела до розвалу совка?
ПС Лити крокодилячі сльози - це не прояв переживання про навколишніх.... Вислів походить зі стародавнього повір'я, що крокодили нібито плачуть під час поїдання здобичі
Не буду обсуждать авторитетность Вашего источника, но даже там Вы не вовремя обрезаете цитату. Чуть выше второй фразы в Вашей цитате:
По последним данным из Израиля, вакцины Пфайзер и Модерна, которые давали почти полную защиту от заражения первоначальным штаммом, в случае Дельты защищают всего на 40%. То есть, если, будучи полностью вакцинированным, вы в вагоне метро вы окажетесь рядом с носителем дельта-штамма, то ваш шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты.
Я, конечно, понимаю, что для строителей "в 2 раза ниже" это ни о чём. Подумаешь, не хватило на стройке половины кирпичей! Заказчик докупит. Непредвиденные расходы. И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна. Ищите дальше.
ЛАД написав:И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна. Ищите дальше.
Так істина посередині.... Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування? навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему? Вам шашечки чи їхати? Вам головне вакцина - чи головне головне не померти?
ЛАД написав:И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна. Ищите дальше.
Так істина посередині.... Я не заявляв що вакциновані будуть хворіти всі і 100%...але якщо вони будуть хворіти (навіть легко, навіть від дельти чи іншого штаму) у 60 випадках зі 100....то навіщо тотальне вакцинування? навіщо вакцинувати тих , хто не навантажує медичну систему? Вам шашечки чи їхати? Вам головне вакцина - чи головне головне не померти?
Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Адже вакцина не захищає від легкого захворювання... Вакцинований захворює так само як і не вакцинований..
И разговор был об этом. Так "не захищає" или "шанс подцепить вирус всего в два с лишним раза ниже, чем если бы вы не были привиты"?
P.s. Вы, кстати, не случайно часто не даёте ссылки на источник своих данных. Они (источники) часто бывают, скажем так, не очень авторитетными. Но опираетесь Вы на них как на абсолютно достоверные.
ЛАД написав:Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Я не буду нервуватись.... Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...
ЛАД написав:Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Я не буду нервуватись.... Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...
Ви згодні з цим уточненням?
Возможно, но уверенности нет. Но даже если так, то это не "не захищає", а "вдвое уменьшает вероятность заражения". Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших? На мой взгляд, однозначно да!
ЛАД написав:Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?
1 Не в 2 рази ( зі 100 до 50) , а в 1,6 рази(зі 100 до 60) 2 Прикиньте самі Якщо в групі з 5 млн осіб -кільксть смертей за 1,5 року ( так на хвильку по сьогоднішнім нормам це від 3 до 6 уколів) - 17 смертей. Чи потрібна вакцинація в цій групі? я з точки зору як економіки так і медицини (3-6)*16доларів*5млн осіб/17врятованих(і це ще питання)=14-28млн доларів 1 врятований ...і при цьому все одно 3 млн носії і переносчиків вірусу...
пс Зараз у Львові всім містом збирають 2 млн доларів на укол,який врятує 1,5 річну дівчинку.... Я вірю що зберуть Я погоджуюсь що це прояв людяності... Але думаю ті сотні дітей ,які помруть від інших хвороб бо їм не вистарчило на всіх тих самих 2 млн доларів...-будуть не згодні з таким розвитком і не будуть вважати це справедливим.
budivelnik 1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность). А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза. 2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже. 3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти.