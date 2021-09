Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Подумаешь, не хватило на стройке половины кирпичей! Заказчик докупит. Непредвиденные расходы.

И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна.

Ищите дальше.



те 2 раза тоже никем не доказаны. Исключительно пост-обработка статистики по пцр-ам, которые непонятно с какой выборкой берутся.

Уже третий раз демонстрирует неспособность понимать прочитанный текст.

вон строитель пришел со свежего воздуха и все понял. Может и вам пора проветрится вон строитель пришел со свежего воздуха и все понял. Может и вам пора проветрится

Прислушаюсь к Вашему совету и пойду проветриться с внуками. Тем более погода хорошая.



Сильное заявление. А есть какие то исследования которые это подтверждают, кроме видео с Жолобак конечно

А то исследования которые это опровергают есть -

https://journals.plos.org/plosone/artic ... ne.0249499

https://journals.plos.org/plosone/artic ... ne.0249499

The data demonstrate COVID-19 mRNA vaccines effectively induce spike antigen specific IgG and IgA and highlight marked differences in their persistence in serum.

да, исследования 2 студентов на себе и на 2 своих преподах стоят внимания.

да, исследования 2 студентов на себе и на 2 своих преподах стоят внимания.

Уж лучше я Жолобак на слово поверю

Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается.. Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается..

У меня когда то давным давно в институте был такой друг. Говорил, что чуть ли не лучшее средство от всего. (Соответственно употреблял сие вещество на регулярной основе) Видел его потом лет через 5-6. Человек стал подтормаживать на регулярной основе даже без употреблений У меня когда то давным давно в институте был такой друг. Говорил, что чуть ли не лучшее средство от всего. (Соответственно употреблял сие вещество на регулярной основе) Видел его потом лет через 5-6. Человек стал подтормаживать на регулярной основе даже без употреблений hume Повідомлень: 8248 З нами з: 27.12.12 Подякував: 883 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 17:57 Ромасик написав: Уж лучше я Жолобак на слово поверю Уж лучше я Жолобак на слово поверю



А я как-то больше доверяю работе сотрудников йельского университета которую приняли в рецензированнй журнал с импакт фактором 3.2.



Тем более есть и другие работы с теми же результатами -

https://www.spandidos-publications.com/ ... 2021.12217

Vaccination increased the IgG and IgA levels after the first dose in most subjects from both groups, the levels of which further increased following the second round of vaccination.



Vaccination increased the IgG and IgA levels after the first dose in most subjects from both groups, the levels of which further increased following the second round of vaccination.

Но Вы конечно можете считать что в этих журналах все проплачено, а настоящая наука в недрах ютуба

2 Прикиньте самі

Якщо в групі з 5 млн осіб -кільксть смертей за 1,5 року ( так на хвильку по сьогоднішнім нормам це від 3 до 6 уколів) - 17 смертей.

Чи потрібна вакцинація в цій групі?

я з точки зору як економіки так і медицини

(3-6)*16доларів*5млн осіб/17врятованих(і це ще питання)=14-28млн доларів 1 врятований

...і при цьому все одно 3 млн носії і переносчиків вірусу...



пс

Зараз у Львові всім містом збирають 2 млн доларів на укол,який врятує 1,5 річну дівчинку....

Я вірю що зберуть

Я погоджуюсь що це прояв людяності...

Але думаю ті сотні дітей ,які помруть від інших хвороб бо їм не вистарчило на всіх тих самих 2 млн доларів...-будуть не згодні з таким розвитком і не будуть вважати це справедливим.

budivelnik

1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность).

А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза.

2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже.

3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти.

1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини

15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн

2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах= 350-700 млн грн ....



Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....

