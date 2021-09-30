ЛАД написав:Я, конечно, понимаю, что для строителей "в 2 раза ниже" это ни о чём. Подумаешь, не хватило на стройке половины кирпичей! Заказчик докупит. Непредвиденные расходы. И ещё раз - не спорю с Вашим источником, но цифра 40% тоже сомнительна. Ищите дальше.
P.s. Для Вас ніякий приклад незрозумілий.
те 2 раза тоже никем не доказаны. Исключительно пост-обработка статистики по пцр-ам, которые непонятно с какой выборкой берутся. Местный иммунитет есть только у переболевших. А у ваксов и неваксов его в однаковой степени нет.
kluychkooleg написав: Как утверждает мой товарищ, конопля и так панацея от всех бед. То есть в искусственных добавках не нуждается..
У меня когда то давным давно в институте был такой друг. Говорил, что чуть ли не лучшее средство от всего. (Соответственно употреблял сие вещество на регулярной основе) Видел его потом лет через 5-6. Человек стал подтормаживать на регулярной основе даже без употреблений
ЛАД написав:Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?
1 Не в 2 рази ( зі 100 до 50) , а в 1,6 рази(зі 100 до 60) 2 Прикиньте самі Якщо в групі з 5 млн осіб -кільксть смертей за 1,5 року ( так на хвильку по сьогоднішнім нормам це від 3 до 6 уколів) - 17 смертей. Чи потрібна вакцинація в цій групі? я з точки зору як економіки так і медицини (3-6)*16доларів*5млн осіб/17врятованих(і це ще питання)=14-28млн доларів 1 врятований ...і при цьому все одно 3 млн носії і переносчиків вірусу...
пс Зараз у Львові всім містом збирають 2 млн доларів на укол,який врятує 1,5 річну дівчинку.... Я вірю що зберуть Я погоджуюсь що це прояв людяності... Але думаю ті сотні дітей ,які помруть від інших хвороб бо їм не вистарчило на всіх тих самих 2 млн доларів...-будуть не згодні з таким розвитком і не будуть вважати це справедливим.
budivelnik 1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность). А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза. 2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже. 3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти.
А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами 1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини 15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн 2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=350-700 млн грн....
Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....