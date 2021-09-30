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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3822382338243825>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:56

Вкладчик1234
От нас что-то скрывают 8)

Исследование симптомов коронавируса, проведенное ZOE, также показало, что чихание является распространенным признаком штамма Дельта. Исследователи написали: «Наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на Covid-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, у кого не было прививки».
https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/2152 ... amma-delta

Ваксы сильнее и чаще чихали ? :shock: :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:05

"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал академик НАНУ Комиссаренко.
Работа идет медленно из-за недостаточного финансирования МОЗ.
Комиссаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения. По его словам, недавно в Женеве он встречался "с человеком, который отвечает за создание вакцин в ВОЗ". https://censor.net/ru/n3291370

Кому интересно финансировать НАНУ, где ничего не откатишь и не распилишь :roll:
Поэтому вся надежда на заграницу, как обычно :? Они оплатят, у них потом внедрим, у них же будем производить и покупать готовые вакцины... через фирмы-прокладки по накатанной схеме.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:06

  Вкладчик1234 написав:Сохраните, чтобы не потерять

Зображення


класс, нужно будет распечатать и на доску объявлений вывесить
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:09

https://mukachevo-rada.gov.ua/news/avtomobil-15-velosipediv-elektrosamokativ-televizoriv-zmozhut-otrimati-vakcinovani-mukachivci

Аттракцион невиданной щедрости. Местные власти в Мукачево выделят более миллиона гривен на подарки и ценные призы, которые планируют раздавать за вакцинацию.

Говорят, можно будет получить велосипед, электросамокат, телевизор или даже автомобиль! Соответствующая информация уже появилась на сайте городского совета Мукачево. Какое-то «Поле Чудес»

Главное, чтобы по итогу не оказалось шуткой, как у мэра Ивано-Франковска. Который пообещал 100 тыс гривен первой привившейся беременной. А потом сказал, что это шутка.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:09

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.

может чем-то и защищены.
И думаю, не о всех важных проблемах девушки мне поведали:
https://www.gazeta.ru/science/2018/06/2 ... 5159.shtml
А у меня лично одно ухо болезненно реагирует при посадке.


у меня ссылка не открывается, что делать?
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:29

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Востаннє редагувалось Ukrainian в Чет 30 вер, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:32

  IgA написав:Тем более есть и другие работы с теми же результатами -
https://www.spandidos-publications.com/ ... 2021.12217
Vaccination increased the IgG and IgA levels after the first dose in most subjects from both groups, the levels of which further increased following the second round of vaccination.


Но Вы конечно можете считать что в этих журналах все проплачено, а настоящая наука в недрах ютуба :D

ну 103 человека - это уже куда не шло.
но вопрос не раскрыт: на сколько увеличение ИгА в 5 раз снижает риск заболеть? И есть ли связь вообще?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:33

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Авиационный персонал защищён строгими нормами. После которых ОБЯЗАН быть в отеле и спать . При несоблюдении не допускается на борт. Если это не "серые" полеты в Африке.

может чем-то и защищены.
И думаю, не о всех важных проблемах девушки мне поведали:
https://www.gazeta.ru/science/2018/06/2 ... 5159.shtml
А у меня лично одно ухо болезненно реагирует при посадке.


у меня ссылка не открывается, что делать?

проксю
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:34

  Вкладчик1234 написав:https://mukachevo-rada.gov.ua/news/avtomobil-15-velosipediv-elektrosamokativ-televizoriv-zmozhut-otrimati-vakcinovani-mukachivci

Аттракцион невиданной щедрости. Местные власти в Мукачево выделят более миллиона гривен на подарки и ценные призы, которые планируют раздавать за вакцинацию.

Говорят, можно будет получить велосипед, электросамокат, телевизор или даже автомобиль! Соответствующая информация уже появилась на сайте городского совета Мукачево. Какое-то «Поле Чудес»

Главное, чтобы по итогу не оказалось шуткой, как у мэра Ивано-Франковска. Который пообещал 100 тыс гривен первой привившейся беременной. А потом сказал, что это шутка.

главное, успеть просроченный файзер влить
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:34

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Я не буду нервуватись....
Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян
Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання
Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...

Ви згодні з цим уточненням?

Возможно, но уверенности нет.
Но даже если так, то это не "не захищає", а "вдвое уменьшает вероятность заражения".
Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших?
На мой взгляд, однозначно да!


вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
uaprofi
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