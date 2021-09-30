Исследование симптомов коронавируса, проведенное ZOE, также показало, что чихание является распространенным признаком штамма Дельта. Исследователи написали: «Наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на Covid-19, с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, у кого не было прививки». https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/2152 ... amma-delta
"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал академик НАНУ Комиссаренко. Работа идет медленно из-за недостаточного финансирования МОЗ. Комиссаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения. По его словам, недавно в Женеве он встречался "с человеком, который отвечает за создание вакцин в ВОЗ". https://censor.net/ru/n3291370
Кому интересно финансировать НАНУ, где ничего не откатишь и не распилишь Поэтому вся надежда на заграницу, как обычно Они оплатят, у них потом внедрим, у них же будем производить и покупать готовые вакцины... через фирмы-прокладки по накатанной схеме.
ЛАД написав:Не меняйте карты во время игры. Вы писали:
Я не буду нервуватись.... Я погоджуюсь з висновком ізраїльтян Вакцина захищає 40 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання Вакцина не захищає 60 осіб зі 100 вакцинованих від легкого захворювання...
Ви згодні з цим уточненням?
Возможно, но уверенности нет. Но даже если так, то это не "не захищає", а "вдвое уменьшает вероятность заражения". Так имеет смысл вакцина, которая хотя бы в 2 раза уменьшит количество заболевших? На мой взгляд, однозначно да!
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?