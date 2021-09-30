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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3822382338243825 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 19:37 fler написав: Кому интересно финансировать НАНУ, где ничего не откатишь и не распилишь Кому интересно финансировать НАНУ, где ничего не откатишь и не распилишь

ой, плохо вы знаете НАНУ ой, плохо вы знаете НАНУ Ромасик Повідомлень: 3068 З нами з: 30.03.15 Подякував: 623 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 19:38 Вкладчик1234 написав: Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень



почему? почему? uaprofi

Повідомлень: 4945 З нами з: 21.04.11 Подякував: 707 раз. Подякували: 480 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 19:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: главное, успеть просроченный файзер влить главное, успеть просроченный файзер влить

Ну ти ж прекрасно розумієш що не може вакцина бути діючою 30 вересня і простроченою 1 жовтня. Це все умовно. Ефективність такої вакцини буде знижуватись з подальшим зберіганням але це не питання одного дня.

Я наприклад не бачу ніякої біди в тому щоб таку вакцину навіть через місяць колоти

Ну отримаєш захист на 90% а 89%

І що?

Краще здохнути на вентиляторі але не вакцинуватись? Ну ти ж прекрасно розумієш що не може вакцина бути діючою 30 вересня і простроченою 1 жовтня. Це все умовно. Ефективність такої вакцини буде знижуватись з подальшим зберіганням але це не питання одного дня.Я наприклад не бачу ніякої біди в тому щоб таку вакцину навіть через місяць колотиНу отримаєш захист на 90% а 89%І що?Краще здохнути на вентиляторі але не вакцинуватись? Ukrainian

Повідомлень: 10153 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 696 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 19:41 Google translate з Los Angeles times



Я дихальний терапевт. Оскільки четверта хвиля пандемії в самому розпалі, що підживлюється вкрай заразним варіантом Дельти, траєкторія руху пацієнтів, від моменту надходження до критичної допомоги, надто знайома. Після вакцинації їх зараження COVID-19, швидше за все, закінчується після етапу 1. Якби це було так для всіх.



Зробіть щеплення. Якщо ви вирішите цього не робити, ось чого чекати, якщо ви потрапите в лікарню з важким випадком COVID-19.



Етап 1. У вас були виснажливі симптоми протягом кількох днів, але тепер дихати так важко, що ви приходите до відділення швидкої допомоги. Ваш рівень насичення киснем говорить нам, що вам потрібна допомога, додатковий потік від 1 до 4 літрів кисню на хвилину. Ми приймаємо вас і починаємо з противірусних препаратів, стероїдів, антикоагулянтів або моноклональних антитіл. Ви будете проводити кілька днів у лікарні з почуттям виснаження, але якщо ми зможемо відлучити вас від кисню, вас випишуть. Ти виживаєш.



Етап 2. Вам стає все важче і важче дихати. «Як утоплення», - описують це почуття багато пацієнтів. Лікування бронходилататорами, яке ми вам пропонуємо, мало полегшує. Ваші потреби в кисні значно зростають - від 4 до 15 літрів до 40 літрів на хвилину. Такі дрібниці, як полегшення або сидіння в ліжку, стають занадто важкими для вас самостійно. Ваше насичення киснем швидко падає, коли ви рухаєтесь. Ми переводимо вас у відділення інтенсивної терапії.



Етап 3. Ви виснажені від гіпервентиляції, щоб задовольнити потребу організму у повітрі. Ми поставили вас на неінвазивну вентиляцію з "позитивним тиском" - велику, об'ємну маску для обличчя, яка повинна щільно прилягати до лиця, щоб машина могла ефективно натискати на ваші легені, щоб відкрити їх, щоб ви отримали достатньо кисню. доставляє.



Етап 4. Ваше дихання стає ще більш обтяженим. Ми можемо сказати, що ви сильно втомилися. Аналіз артеріальної крові підтверджує, що вміст кисню у вашій крові критично низький. Ми готуємось вас інтубувати. Якщо у вас є можливість і є час, ми запропонуємо вам зателефонувати своїм близьким. Це може бути останній раз, коли вони почують ваш голос.



Ми підключаємо вас до апарату штучної вентиляції легень. Вас заспокоюють і паралізують, годують через трубку для годування, підключають до катетера Фолі та ректальної трубки. Ми регулярно перевертаємо ваше мляве тіло, щоб у вас не виникли виразки тиску - пролежні. Ми купаємо вас і стежимо за чистотою. Ми перекидаємо вас на живіт, щоб забезпечити кращу оксигенацію. Ми спробуємо експериментальну терапію.



Стадія 5. Деякі пацієнти виживають на стадії 4. На жаль, рівень кисню та загальний стан не покращилися після кількох днів перебування на апараті штучної вентиляції легень. Ваші легені, заражені COVID, потребують допомоги та часу на одужання, що може надати машина ECMO, яка обходить ваші легені та насичує кров киснем. Але, на жаль, наша громадська лікарня не має такої можливості.



Якщо ви досить стабільні, вас переведуть в іншу лікарню для цієї терапії. В іншому випадку ми продовжимо ставитися до вас якнайкраще. Ми страждаємо від нестачі персоналу та переповнені, але ми завжди надамо вам найкращий догляд.



Етап 6. Тиск, необхідний для відкриття легенів, настільки високий, що повітря може потрапити в грудну порожнину, тому ми вставляємо трубки, щоб очистити його. Ваші нирки не можуть відфільтрувати побічні продукти від препаратів, які ми вам постійно даємо. Незважаючи на діуретики, все ваше тіло набрякає від затримки рідини, і вам потрібен діаліз, щоб допомогти з функцією нирок.



Тривале перебування в лікарні та ослаблена імунна система роблять вас сприйнятливими до інфекцій. Рентген грудної клітки показує накопичення рідини в мішках легенів. Також може з’явитися згусток крові. На даний момент ми не можемо запобігти цим ускладненням; ми ставимося до них такими, якими вони є.



Якщо ваш артеріальний тиск різко знизиться, ми введемо вазопресори, щоб його підняти, але серце все одно може зупинитися. Після кількох раундів СЛР ми відновимо ваш пульс і кровообіг. Але незабаром вашій родині доведеться прийняти важке рішення.



Етап 7: Після кількох зустрічей з командою паліативної допомоги ваша сім’я вирішує відмовитися від допомоги. Ми екстубуємо вас, вимикаючи апарати для дихання. Ми встановили останній дзвінок FaceTime з вашими близькими. Коли ми працюємо у вашій кімнаті, ми чуємо плач і любовне прощання. Ми теж плачемо і тримаємо вас за руку до вашого останнього природного вдиху.



Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.



Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі. Ukrainian

Повідомлень: 10153 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 696 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 19:44 uaprofi написав: Вкладчик1234 написав: Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень



почему? почему?

В Ізраїлі лише 60% повністю вакциновані, от з цими рештою 40% і не очень. В Ізраїлі лише 60% повністю вакциновані, от з цими рештою 40% і не очень. Ukrainian

Повідомлень: 10153 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 696 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 19:54 uaprofi написав: Вкладчик1234 написав: Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень



почему? почему?

Та что-то болеют Та что-то болеют Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15349 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4088 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3822382338243825 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08