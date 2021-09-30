Додано: Чет 30 вер, 2021 19:41

Google translate з Los Angeles times



Я дихальний терапевт. Оскільки четверта хвиля пандемії в самому розпалі, що підживлюється вкрай заразним варіантом Дельти, траєкторія руху пацієнтів, від моменту надходження до критичної допомоги, надто знайома. Після вакцинації їх зараження COVID-19, швидше за все, закінчується після етапу 1. Якби це було так для всіх.



Зробіть щеплення. Якщо ви вирішите цього не робити, ось чого чекати, якщо ви потрапите в лікарню з важким випадком COVID-19.



Етап 1. У вас були виснажливі симптоми протягом кількох днів, але тепер дихати так важко, що ви приходите до відділення швидкої допомоги. Ваш рівень насичення киснем говорить нам, що вам потрібна допомога, додатковий потік від 1 до 4 літрів кисню на хвилину. Ми приймаємо вас і починаємо з противірусних препаратів, стероїдів, антикоагулянтів або моноклональних антитіл. Ви будете проводити кілька днів у лікарні з почуттям виснаження, але якщо ми зможемо відлучити вас від кисню, вас випишуть. Ти виживаєш.



Етап 2. Вам стає все важче і важче дихати. «Як утоплення», - описують це почуття багато пацієнтів. Лікування бронходилататорами, яке ми вам пропонуємо, мало полегшує. Ваші потреби в кисні значно зростають - від 4 до 15 літрів до 40 літрів на хвилину. Такі дрібниці, як полегшення або сидіння в ліжку, стають занадто важкими для вас самостійно. Ваше насичення киснем швидко падає, коли ви рухаєтесь. Ми переводимо вас у відділення інтенсивної терапії.



Етап 3. Ви виснажені від гіпервентиляції, щоб задовольнити потребу організму у повітрі. Ми поставили вас на неінвазивну вентиляцію з "позитивним тиском" - велику, об'ємну маску для обличчя, яка повинна щільно прилягати до лиця, щоб машина могла ефективно натискати на ваші легені, щоб відкрити їх, щоб ви отримали достатньо кисню. доставляє.



Етап 4. Ваше дихання стає ще більш обтяженим. Ми можемо сказати, що ви сильно втомилися. Аналіз артеріальної крові підтверджує, що вміст кисню у вашій крові критично низький. Ми готуємось вас інтубувати. Якщо у вас є можливість і є час, ми запропонуємо вам зателефонувати своїм близьким. Це може бути останній раз, коли вони почують ваш голос.



Ми підключаємо вас до апарату штучної вентиляції легень. Вас заспокоюють і паралізують, годують через трубку для годування, підключають до катетера Фолі та ректальної трубки. Ми регулярно перевертаємо ваше мляве тіло, щоб у вас не виникли виразки тиску - пролежні. Ми купаємо вас і стежимо за чистотою. Ми перекидаємо вас на живіт, щоб забезпечити кращу оксигенацію. Ми спробуємо експериментальну терапію.



Стадія 5. Деякі пацієнти виживають на стадії 4. На жаль, рівень кисню та загальний стан не покращилися після кількох днів перебування на апараті штучної вентиляції легень. Ваші легені, заражені COVID, потребують допомоги та часу на одужання, що може надати машина ECMO, яка обходить ваші легені та насичує кров киснем. Але, на жаль, наша громадська лікарня не має такої можливості.



Якщо ви досить стабільні, вас переведуть в іншу лікарню для цієї терапії. В іншому випадку ми продовжимо ставитися до вас якнайкраще. Ми страждаємо від нестачі персоналу та переповнені, але ми завжди надамо вам найкращий догляд.



Етап 6. Тиск, необхідний для відкриття легенів, настільки високий, що повітря може потрапити в грудну порожнину, тому ми вставляємо трубки, щоб очистити його. Ваші нирки не можуть відфільтрувати побічні продукти від препаратів, які ми вам постійно даємо. Незважаючи на діуретики, все ваше тіло набрякає від затримки рідини, і вам потрібен діаліз, щоб допомогти з функцією нирок.



Тривале перебування в лікарні та ослаблена імунна система роблять вас сприйнятливими до інфекцій. Рентген грудної клітки показує накопичення рідини в мішках легенів. Також може з’явитися згусток крові. На даний момент ми не можемо запобігти цим ускладненням; ми ставимося до них такими, якими вони є.



Якщо ваш артеріальний тиск різко знизиться, ми введемо вазопресори, щоб його підняти, але серце все одно може зупинитися. Після кількох раундів СЛР ми відновимо ваш пульс і кровообіг. Але незабаром вашій родині доведеться прийняти важке рішення.



Етап 7: Після кількох зустрічей з командою паліативної допомоги ваша сім’я вирішує відмовитися від допомоги. Ми екстубуємо вас, вимикаючи апарати для дихання. Ми встановили останній дзвінок FaceTime з вашими близькими. Коли ми працюємо у вашій кімнаті, ми чуємо плач і любовне прощання. Ми теж плачемо і тримаємо вас за руку до вашого останнього природного вдиху.



Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.



Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі.