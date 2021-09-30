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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3823382438253826

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:15

  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень


почему?

Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"


Прям как у нас в Харькове :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:23

  fler написав:18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус :shock:

старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:27

  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень


почему?

Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"

потому что после чипирования по хорошему нужно на недельку самоизолироваться.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:29

  uaprofi написав:
  Ukrainian написав:Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.

Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі.


если все 17 месяцев его истории редко заканчиваются хорошо, возможно лечат людей не правильно?

У вас років досвіду роботи в ICU?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:43

  Ромасик написав:
  IgA написав:...........
да, исследования 2 студентов на себе и на 2 своих преподах стоят внимания.
Уж лучше я Жолобак на слово поверю :lol:

Я-то ушёл проветриться, а Вы всё на посту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:50

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  IgA написав:...........
да, исследования 2 студентов на себе и на 2 своих преподах стоят внимания.
Уж лучше я Жолобак на слово поверю :lol:

Я-то ушёл проветриться, а Вы всё на посту.

хорошо, что отчитались о своем возврате. А то не могут ваши определиться без вас то ли красная зона, то ли оранжевая.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:52

Ляшко отметил, что 80% летальных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от 60 лет. К тому же в этой возрастной группе не вакцинированы 98% людей :shock:
Для 60+ у нас стратегия "Естественный отбор" :wink:

Как сообщалось ранее, Украина была вынуждена закупать вакцину Coronavac по цене более $17 за дозу при том, что в мире цена на препарат на тот момент колебалась от $2 до $5 в зависимости от страны. По словам Степанова, все дело было в сроках поставки необходимой партии вакцины.
https://glavcom.ua/ru/health-ru/glava-m ... 87563.html

Конечно же, мы помним, что нам одним из первых вакцину привезли :mrgreen: В конце февраля. Через три недели после ЮАР :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:16

  fler написав:По данным минздрава Израиля на 30 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6108800 человек (65% населения страны, 90% взрослого населения), вторую дозу – 5632689 человек (60% населения страны, 83% взрослого населения). 3326167 человек привиты третьей дозой (36% населения страны, 49% взрослого населения).
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 67%,
в категории 80-89 – 90%/87%/77%,
,,,,,,,,,,,,70-79 – 90%/88%/80%,
,,,,,,,,,,,,60-69 – 91%/88%/72%,
,,,,,,,,,,, 50-59 – 89%/84%/61%,
,,,,,,,,,,, 40-49 – 88%/82%/51%,
,,,,,,,,,,, 30-39 – 85%/79%/40%,
,,,,,,,,,,,,20-29 – 81%/73%/33%,
,,,,,,,,,,, 16-19 – 84%/73%/22%,
,,,,,,,,,,,,12-15 – 53%/41%.

18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус :shock:
Весь список ограничений по ссылке: https://www.newsru.co.il/health/30sep20 ... l_107.html


Все правильно делают. Дети - разносчики этой заразы.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:19

  Ромасик написав:
  fler написав:18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус :shock:

старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек


Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб?
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:22

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:почему?

Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"


Прям как у нас в Харькове :roll:


У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.
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