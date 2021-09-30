Додано: Чет 30 вер, 2021 20:52

Ляшко отметил, что 80% летальных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от 60 лет. К тому же в этой возрастной группе не вакцинированы 98% людейДля 60+ у нас стратегия "Естественный отбор"Как сообщалось ранее, Украина была вынуждена закупать вакцину Coronavac по цене более $17 за дозу при том, что в мире цена на препарат на тот момент колебалась от $2 до $5 в зависимости от страны. По словам Степанова,необходимой партии вакцины.Конечно же, мы помним, что нам одним из первых вакцину привезлиВ конце февраля. Через три недели после ЮАР