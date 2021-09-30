Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:15
Вкладчик1234 написав: uaprofi написав: Вкладчик1234 написав:
Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень
почему?
Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"
Прям как у нас в Харькове
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:23
fler написав:
18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей,
дети старше трех лет
должны пройти тест на коронавирус
старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:27
Вкладчик1234 написав: uaprofi написав: Вкладчик1234 написав:
Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень
почему?
Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"
потому что после чипирования по хорошему нужно на недельку самоизолироваться.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:29
uaprofi написав: Ukrainian написав:
Я займаюся цим вже 17 місяців. Легше не стає. Мої історії про пандемію рідко закінчуються добре.
Карен Галлардо - терапевт з респіраторної терапії в Меморіальній лікарні Громади у Вентурі.
если все 17 месяцев его истории редко заканчиваются хорошо, возможно лечат людей не правильно?
У вас років досвіду роботи в ICU?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:43
Ромасик написав: IgA написав:
...........
да, исследования 2 студентов на себе и на 2 своих преподах стоят внимания.
Уж лучше я Жолобак на слово поверю
Я-то ушёл проветриться, а Вы всё на посту.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:50
ЛАД написав: Ромасик написав: IgA написав:
...........
да, исследования 2 студентов на себе и на 2 своих преподах стоят внимания.
Уж лучше я Жолобак на слово поверю
Я-то ушёл проветриться, а Вы всё на посту.
хорошо, что отчитались о своем возврате. А то не могут ваши определиться без вас то ли красная зона, то ли оранжевая.
Ромасик
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:52
Ляшко отметил, что 80% летальных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от 60 лет. К тому же в этой возрастной группе не вакцинированы 98% людей
Для 60+ у нас стратегия "Естественный отбор"
Как сообщалось ранее, Украина была вынуждена закупать вакцину Coronavac по цене более $17 за дозу при том, что в мире цена на препарат на тот момент колебалась от $2 до $5 в зависимости от страны. По словам Степанова,
все дело было в сроках поставки
необходимой партии вакцины.
https://glavcom.ua/ru/health-ru/glava-m ... 87563.html
Конечно же, мы помним, что нам одним из первых вакцину привезли
В конце февраля. Через три недели после ЮАР
fler
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:16
fler написав:
По данным минздрава Израиля на 30 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6108800 человек (65% населения страны, 90% взрослого населения), вторую дозу – 5632689 человек (60% населения страны, 83% взрослого населения). 3326167 человек привиты
третьей дозой (36% населения страны, 49% взрослого населения)
.
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 67%,
в категории 80-89 – 90%/87%/77%,
,,,,,,,,,,,,70-79 – 90%/88%/80%,
,,,,,,,,,,,,60-69 – 91%/88%/72%,
,,,,,,,,,,, 50-59 – 89%/84%/61%,
,,,,,,,,,,, 40-49 – 88%/82%/51%,
,,,,,,,,,,, 30-39 – 85%/79%/40%,
,,,,,,,,,,,,20-29 – 81%/73%/33%,
,,,,,,,,,,, 16-19 – 84%/73%/22%,
,,,,,,,,,,,,12-15 – 53%/41%.
18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей,
дети старше трех лет
должны пройти тест на коронавирус
Весь список ограничений по ссылке:
https://www.newsru.co.il/health/30sep20 ... l_107.html
Все правильно делают. Дети - разносчики этой заразы.
kluychkooleg
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:19
Ромасик написав: fler написав:
18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей,
дети старше трех лет
должны пройти тест на коронавирус
старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек
Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб?
kluychkooleg
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:22
fler написав: Вкладчик1234 написав: uaprofi написав:
почему?
Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"
Прям как у нас в Харькове
У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.
kluychkooleg
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