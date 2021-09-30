тут кто-то 80% и 98% местами перепутал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:29
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:35
во блин, и эти на москаликов работают по антиваксу
кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 30 вер, 2021 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:36
С неделю назад был спор о том, подписывает ли кролик согласие на самоуничтожение. Свидетели доказывали что нет.
Вот искал статистику по областям и гугл-эд закинул меня на достоверный сайт о ковиде, с рекламой, оплаченной за мои налоги:
Читаем:
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:40
Только ли на ковид? Рома-яма лучше у окрошка сразу ширяться?
Мои любимки, РФ 867 жмуров. Прям неожиданно число... Наверное тоже просто что бы митингов не было )))
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49
так вот... В Харьковской +/- среднестастическая на душу населения. Как в Черкасской.
А вот Одесская - на четверть хуже.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 вер, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49
намного больше чем при -
Вопрос тут есть и у меня. Тот светоч правды из ютуба, который Вам про это рассказал, он как - а) настолько тупой что не умеет гуглить/читать/понимать прочитанное
б) просто озвучивает оплаченную методичку
в) Ваш вариант
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:50
1. Простите, но экономист из Вас тоже не очень, как и эпидемиолог.
1.1. IgA уже напоминал Вам о том, что часть вакцин мы получаем бесплатно.
Но это мелочи.
1.2. Я уже писал, что "вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини" Вы считаете абсолютно неверно. Налоги, которые человек платит, это только небольшая часть его "вартості".
При Вашем расчёте оказывается, что человек вообще экономически неэффективен. Затраты на его воспитание, образование и пр. не покрываются тем доходом, который он приносит в виде налогов. И, следовательно, рост населения страны приносит только убытки. Т.е. для увеличения доходов государства население следует уменьшать.
2. Вы не обратили внимание на мой п.2.
2.1. Да, умирает молодых мало. К счастью. Но болеет гораздо больше. Затраты на больных Вы не учитываете. А это и больничные, и стоимость лечения, и упущенная выгода за время их болезни - отсутствия на работе (Вы пишите об убытках при локдауне, но массовые больничные дают тот же результат).
2.2. Вы упорно не обращаете внимание на возможность "побочек" от болезни. Здесь много и часто пишут о побочках от вакцины. Откуда уверенность, что нет побочек от болезни?
Возможно, конечно, что переболел, посопливился, почихал и всё в порядке. А, может, и нет. Возможно, последствия надолго.
Мы с Вами об этом сегодня не знаем и учесть не можем.
При этом снижение эффективности человека и/или лечение этих "побочек" (если окажется. что они всё же есть) может обойтись в хорошую копеечку.
3. Сейчас часто пишут о том, что болезнь "молодеет". Пока это, вроде, не затронуло самых молодых, а касается группы 40 - 60 лет. Но это вполне работоспособная группа.
Уменьшение числа больных среди молодёжи уменьшение распространения болезни уменьшение числа тяжёлых случаев и смертей во всех группах (в т.ч. и 40+).
Та что, как видите, задача расчёта экономической эффективности не так проста, как Вам кажется. И не решается 2-3 арифметическими действиями.
Простой расчёт не всегда правильный.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:51
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:52
намного больше 39%?
спросите светочей напрямую.
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