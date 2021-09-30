Додано: Чет 30 вер, 2021 21:50

budivelnik написав: ЛАД написав: .............

budivelnik

1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность).

А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза.

2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже.

3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти. .............1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность).А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза.2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже.3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти. А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами

1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини

15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн

2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах= 350-700 млн грн ....



Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5..... А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=....Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....

болезни

1. Простите, но экономист из Вас тоже не очень, как и эпидемиолог.1.1. IgA уже напоминал Вам о том, что часть вакцин мы получаем бесплатно.Но это мелочи.1.2. Я уже писал, что "вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини" Вы считаете абсолютно неверно. Налоги, которые человек платит, это только небольшая часть его "вартості".При Вашем расчёте оказывается, что человек вообще экономически неэффективен. Затраты на его воспитание, образование и пр. не покрываются тем доходом, который он приносит в виде налогов. И, следовательно, рост населения страны приносит только убытки. Т.е. для увеличения доходов государства население следует уменьшать.2. Вы не обратили внимание на мой п.2.2.1. Да, умирает молодых мало. К счастью. Но болеет гораздо больше. Затраты на больных Вы не учитываете. А это и больничные, и стоимость лечения, и упущенная выгода за время их болезни - отсутствия на работе (Вы пишите об убытках при локдауне, но массовые больничные дают тот же результат).2.2. Вы упорно не обращаете внимание на возможность "побочек" от. Здесь много и часто пишут о побочках от вакцины. Откуда уверенность, что нет побочек от болезни?Возможно, конечно, что переболел, посопливился, почихал и всё в порядке. А, может, и нет. Возможно, последствия надолго.Мы с Вами об этом сегодня не знаем и учесть не можем.При этом снижение эффективности человека и/или лечение этих "побочек" (если окажется. что они всё же есть) может обойтись в хорошую копеечку.3. Сейчас часто пишут о том, что болезнь "молодеет". Пока это, вроде, не затронуло самых молодых, а касается группы 40 - 60 лет. Но это вполне работоспособная группа.Уменьшение числа больных среди молодёжиуменьшение распространения болезниуменьшение числа тяжёлых случаев и смертей во всех группах (в т.ч. и 40+).Та что, как видите, задача расчёта экономической эффективности не так проста, как Вам кажется. И не решается 2-3 арифметическими действиями.Простой расчёт не всегда правильный.