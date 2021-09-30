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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 382538263827382838293830>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:29

  fler написав:Ляшко отметил, что 80% летальных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от 60 лет. К тому же в этой возрастной группе не вакцинированы 98% людей :shock:

тут кто-то 80% и 98% местами перепутал
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:35

во блин, и эти на москаликов работают по антиваксу

https://antikor.com.ua/articles/488113- ... zelenskogo
кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 30 вер, 2021 21:37, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:36

С неделю назад был спор о том, подписывает ли кролик согласие на самоуничтожение. Свидетели доказывали что нет.
Вот искал статистику по областям и гугл-эд закинул меня на достоверный сайт о ковиде, с рекламой, оплаченной за мои налоги: https://vaccination.covid19.gov.ua/
Читаем:
Згода на вакцинацію
Вакцинація від COVID-19 є добровільною.

Ви маєте надати згоду на вакцинацію перед щепленням, якщо не зробили цього раніше.

Завантажте, роздрукуйте та заповніть згоду на вакцинацію, щоб зекономити час

https://vaccination.covid19.gov.ua/asse ... %D0%B0.pdf
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:40

  Ромасик написав:С неделю назад был спор о том, подписывает ли кролик согласие на самоуничтожение. Свидетели доказывали что нет.
Вот искал статистику по областям и гугл-эд закинул меня на достоверный сайт о ковиде, с рекламой, оплаченной за мои налоги: https://vaccination.covid19.gov.ua/
Читаем:
Згода на вакцинацію
Вакцинація від COVID-19 є добровільною.

Ви маєте надати згоду на вакцинацію перед щепленням, якщо не зробили цього раніше.

Завантажте, роздрукуйте та заповніть згоду на вакцинацію, щоб зекономити час

https://vaccination.covid19.gov.ua/asse ... %D0%B0.pdf

Только ли на ковид? Рома-яма лучше у окрошка сразу ширяться?
Мои любимки, РФ 867 жмуров. Прям неожиданно число... Наверное тоже просто что бы митингов не было )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:С неделю назад был спор о том, подписывает ли кролик согласие на самоуничтожение.

З якою цілю тут пишеш?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49

  kluychkooleg написав:У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.

так вот... В Харьковской +/- среднестастическая на душу населения. Как в Черкасской.
А вот Одесская - на четверть хуже.
https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata220
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 вер, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49

  Ромасик написав:но вопрос не раскрыт: на сколько увеличение ИгА в 5 раз снижает риск заболеть? И есть ли связь вообще?


намного больше чем при -

  Ромасик написав:Местный иммунитет есть только у переболевших. А у ваксов и неваксов его в однаковой степени нет.


Вопрос тут есть и у меня. Тот светоч правды из ютуба, который Вам про это рассказал, он как - а) настолько тупой что не умеет гуглить/читать/понимать прочитанное
б) просто озвучивает оплаченную методичку
в) Ваш вариант
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:.............
budivelnik
1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность).
А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза.
2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже.
3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти.
А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами
1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини
15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн
2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=350-700 млн грн....

Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....

1. Простите, но экономист из Вас тоже не очень, как и эпидемиолог.
1.1. IgA уже напоминал Вам о том, что часть вакцин мы получаем бесплатно.
Но это мелочи.
1.2. Я уже писал, что "вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини" Вы считаете абсолютно неверно. Налоги, которые человек платит, это только небольшая часть его "вартості".
При Вашем расчёте оказывается, что человек вообще экономически неэффективен. Затраты на его воспитание, образование и пр. не покрываются тем доходом, который он приносит в виде налогов. И, следовательно, рост населения страны приносит только убытки. Т.е. для увеличения доходов государства население следует уменьшать.

2. Вы не обратили внимание на мой п.2.
2.1. Да, умирает молодых мало. К счастью. Но болеет гораздо больше. Затраты на больных Вы не учитываете. А это и больничные, и стоимость лечения, и упущенная выгода за время их болезни - отсутствия на работе (Вы пишите об убытках при локдауне, но массовые больничные дают тот же результат).
2.2. Вы упорно не обращаете внимание на возможность "побочек" от болезни. Здесь много и часто пишут о побочках от вакцины. Откуда уверенность, что нет побочек от болезни?
Возможно, конечно, что переболел, посопливился, почихал и всё в порядке. А, может, и нет. Возможно, последствия надолго.
Мы с Вами об этом сегодня не знаем и учесть не можем.
При этом снижение эффективности человека и/или лечение этих "побочек" (если окажется. что они всё же есть) может обойтись в хорошую копеечку.

3. Сейчас часто пишут о том, что болезнь "молодеет". Пока это, вроде, не затронуло самых молодых, а касается группы 40 - 60 лет. Но это вполне работоспособная группа.
Уменьшение числа больных среди молодёжи :arrow: уменьшение распространения болезни :arrow: уменьшение числа тяжёлых случаев и смертей во всех группах (в т.ч. и 40+).

Та что, как видите, задача расчёта экономической эффективности не так проста, как Вам кажется. И не решается 2-3 арифметическими действиями.
Простой расчёт не всегда правильный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:51

  Ukrainian написав:
  Ромасик написав:С неделю назад был спор о том, подписывает ли кролик согласие на самоуничтожение.

З якою цілю тут пишеш?

с какой целью интересуешься?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:52

  IgA написав:
  Ромасик написав:но вопрос не раскрыт: на сколько увеличение ИгА в 5 раз снижает риск заболеть? И есть ли связь вообще?


намного больше чем при -

  Ромасик написав:Местный иммунитет есть только у переболевших. А у ваксов и неваксов его в однаковой степени нет.


Вопрос тут есть и у меня. Тот светоч правды из ютуба, который Вам про это рассказал, он как - а) настолько тупой что не умеет гуглить/читать/понимать прочитанное
б) просто озвучивает оплаченную методичку
в) Ваш вариант

намного больше 39%?
спросите светочей напрямую.
Ромасик
 
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