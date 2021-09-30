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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38263827382838293830> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 21:55 kluychkooleg написав: Ромасик написав: fler написав: 18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус 18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей,должны пройти тест на коронавирус

старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек



Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб ? Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или

Вы здесь давно не были.

Ромасик здесь только ради "шуток" и присутствует. Не всегда умных. Вы здесь давно не были.здесь только ради "шуток" и присутствует. Не всегда умных. ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 21:58 Ромасик написав: намного больше 39%? намного больше 39%?



Думаю больше, никто кроме евреев эту цифру не подтвердил, у всех как-то больше получилось.



Так а что с Вашим источником, он сознательно обманывает или просто тупой? Думаю больше, никто кроме евреев эту цифру не подтвердил, у всех как-то больше получилось.Так а что с Вашим источником, он сознательно обманывает или просто тупой? IgA Повідомлень: 807 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:02

15 сентября, 22:48 ·

Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.

Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…

Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.

Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.

Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.



https://www.facebook.com/surkovdenys/posts/1486805631718435 Denys Surkov15 сентября, 22:48 ·Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію. Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 30 вер, 2021 22:04, всього редагувалось 1 раз. kluychkooleg Повідомлень: 1402 З нами з: 30.12.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:03 IgA написав: Ромасик написав: намного больше 39%? намного больше 39%?



Думаю больше, никто кроме евреев эту цифру не подтвердил, у всех как-то больше получилось.



Так а что с Вашим источником, он сознательно обманывает или просто тупой? Думаю больше, никто кроме евреев эту цифру не подтвердил, у всех как-то больше получилось.Так а что с Вашим источником, он сознательно обманывает или просто тупой?

чего же. Ляшко о 98% что-то вещал. чего же. Ляшко о 98% что-то вещал. Ромасик Повідомлень: 3081 З нами з: 30.03.15 Подякував: 623 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:03 Вкладчик1234 написав: fler написав: «Сегодня (30 сентября) утром ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе – рано», – заверил министр Ляшко.

http://vlasti.net/news/331885 «Сегодня (30 сентября) утром ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе – рано», – заверил министр Ляшко.

А что ж такое?

А в Умани как обстановка?



Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень А что ж такое?А в Умани как обстановка?Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень

Простите, но Вы уже опускаете себя ниже плинтуса.

"Не очень" в Израиле даже в худший момент текущей волны было лучше, чем у нас сегодня в относительно "спокойной" обстановке. Сегодня ночью писал об этом -

viewtopic.php?p=5305858#p5305858.

Или Вы писатель, а не читатель? Простите, но Вы уже опускаете себя ниже плинтуса."Не очень" в Израиле даже в худший момент текущей волны было лучше, чем у нас сегодня в относительно "спокойной" обстановке. Сегодня ночью писал об этом -Или Вы писатель, а не читатель? ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:06 fler написав: "Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал академик НАНУ Комиссаренко.

.... "Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал академик НАНУ Комиссаренко.....

" Говорите и вы".

Не забыли этот старый анекдот? " Говорите и вы".Не забыли этот старый анекдот? ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:07 Вкладчик1234 написав: https://mukachevo-rada.gov.ua/news/avtomobil-15-velosipediv-elektrosamokativ-televizoriv-zmozhut-otrimati-vakcinovani-mukachivci



Аттракцион невиданной щедрости. Местные власти в Мукачево выделят более миллиона гривен на подарки и ценные призы, которые планируют раздавать за вакцинацию.

......... Аттракцион невиданной щедрости. Местные власти в Мукачево выделят более миллиона гривен на подарки и ценные призы, которые планируют раздавать за вакцинацию..........

Идеи Будивельника в жизнь! Идеив жизнь! ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:08 kluychkooleg написав: Ромасик написав: fler написав: 18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус 18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей,должны пройти тест на коронавирус

старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек



Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб? Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб?

1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?

2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?

3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?

4) или ради п.3 все и затевалось? 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?4) или ради п.3 все и затевалось? Ромасик Повідомлень: 3081 З нами з: 30.03.15 Подякував: 623 раз. Подякували: 286 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:08 Ромасик написав: kluychkooleg написав: У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом. У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.

так вот... В Харьковской +/- среднестастическая на душу населения. Как в Черкасской.

А вот Одесская - на четверть хуже.

https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata220 так вот... В Харьковской +/- среднестастическая на душу населения. Как в Черкасской.А вот Одесская - на четверть хуже.



Среднестатистическая? За вчера в Харькове и области 1087 новых случаев и 25 смертей.

В Киеве - 563 и 8.

В Киеве живет на 300 тысяч больше людей. Среднестатистическая? За вчера в Харькове и области 1087 новых случаев и 25 смертей.В Киеве - 563 и 8.В Киеве живет на 300 тысяч больше людей. kluychkooleg Повідомлень: 1402 З нами з: 30.12.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:12 Ромасик написав: 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?

2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?

3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?

4) или ради п.3 все и затевалось? 1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?4) или ради п.3 все и затевалось?



А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток. А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток. kluychkooleg Повідомлень: 1402 З нами з: 30.12.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 38263827382838293830> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8919895

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08