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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38263827382838293830>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:55

  kluychkooleg написав:
  Ромасик написав:
  fler написав:18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус :shock:

старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек


Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб?

Вы здесь давно не были.
Ромасик здесь только ради "шуток" и присутствует. Не всегда умных.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:58

  Ромасик написав:намного больше 39%?


Думаю больше, никто кроме евреев эту цифру не подтвердил, у всех как-то больше получилось.

Так а что с Вашим источником, он сознательно обманывает или просто тупой?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:02

Denys Surkov
15 сентября, 22:48 ·
Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли.
Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську…
Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа.
Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.
Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.

https://www.facebook.com/surkovdenys/posts/1486805631718435
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 30 вер, 2021 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:03

  IgA написав:
  Ромасик написав:намного больше 39%?


Думаю больше, никто кроме евреев эту цифру не подтвердил, у всех как-то больше получилось.

Так а что с Вашим источником, он сознательно обманывает или просто тупой?

чего же. Ляшко о 98% что-то вещал.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:03

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:«Сегодня (30 сентября) утром ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе – рано», – заверил министр Ляшко.
http://vlasti.net/news/331885

А что ж такое?
А в Умани как обстановка? :)

Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень

Простите, но Вы уже опускаете себя ниже плинтуса.
"Не очень" в Израиле даже в худший момент текущей волны было лучше, чем у нас сегодня в относительно "спокойной" обстановке. Сегодня ночью писал об этом -
viewtopic.php?p=5305858#p5305858.
Или Вы писатель, а не читатель?
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:06

  fler написав:"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", - сказал академик НАНУ Комиссаренко.
....

" Говорите и вы". :)
Не забыли этот старый анекдот?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:07

  Вкладчик1234 написав:https://mukachevo-rada.gov.ua/news/avtomobil-15-velosipediv-elektrosamokativ-televizoriv-zmozhut-otrimati-vakcinovani-mukachivci

Аттракцион невиданной щедрости. Местные власти в Мукачево выделят более миллиона гривен на подарки и ценные призы, которые планируют раздавать за вакцинацию.
.........

Идеи Будивельника в жизнь!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:08

  kluychkooleg написав:
  Ромасик написав:
  fler написав:18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус :shock:

старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек


Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб?

1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?
2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?
3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?
4) или ради п.3 все и затевалось?
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:08

  Ромасик написав:
  kluychkooleg написав:У нас в Харькове наименьший процент вакцинации по Украине. И наибольшая степень пофигизма населения. Потому и лидируем сейчас с большим отрывом.

так вот... В Харьковской +/- среднестастическая на душу населения. Как в Черкасской.
А вот Одесская - на четверть хуже.
https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata220


Среднестатистическая? За вчера в Харькове и области 1087 новых случаев и 25 смертей.
В Киеве - 563 и 8.
В Киеве живет на 300 тысяч больше людей.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:12

  Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов?
2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест?
3) а если не сдавать, то нужно чипироваться?
4) или ради п.3 все и затевалось?


А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.
kluychkooleg
 
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