Denys Surkov 15 сентября, 22:48 · Істинно глаголю: антивакси, відпишіться від мене, заради Христа, Яхве, Будди… Ерешкигаля і Миктлантекутли. Права людини, Конституція, 5G, чіпування, а в Гібралтарі теж захворіли, дослідження в Задрюпінську… Знаєте, як вмирає доросла людина від гіпоксії і задухи? Нічого героїчного. Паніка. Вирячені очі. Коричневе густе мокротіння на губах. Обличчя роздуте і сизе. Пітливість, нібито під зливою був. Але сморід жахливий. «Зробіть хоч щось. Жити. Благаю, хочу жити». Потім не тримаються сфінктери. Усі. Агональне дихання, якщо не встигають інтубувати. Є навіть термін «ґаспінг». Походить від звуку «ґаспс, ґаспс»… Раптом такий довгий видих, схожий на стогін. Скляні очі. Ще декілька секунд хапає ротом повітря. Потім очі стають мутними. Плями по всьому тілу. З усіх отворів витікає смрадна жижа. Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів. Цьомки, котики. Продовжуйте купувати справки про псевдовакцінацію.
fler написав:«Сегодня (30 сентября) утром ни одна из областей не соответствует ни оранжевому, ни красному уровню. Хотя еще несколько дней назад у нас было 7-8 областей, которые были в оранжевом уровне. Говорить о том, что мы приближаемся к красному уровню в каком-либо регионе – рано», – заверил министр Ляшко. http://vlasti.net/news/331885
А что ж такое? А в Умани как обстановка?
Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень
Простите, но Вы уже опускаете себя ниже плинтуса. "Не очень" в Израиле даже в худший момент текущей волны было лучше, чем у нас сегодня в относительно "спокойной" обстановке. Сегодня ночью писал об этом - viewtopic.php?p=5305858#p5305858. Или Вы писатель, а не читатель?
fler написав:18 августа вступили в силу новые карантинные ограничения. Для того, чтобы посетить бассейн, парк развлечений или музей, дети старше трех лет должны пройти тест на коронавирус
старые эгоисты - спасают свои шкуры за счет здоровья бедных детишек
Вы хоть бы читали то, что комментируете. При чем тут тест и здоровье? Или это был стеб?
1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов? 2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест? 3) а если не сдавать, то нужно чипироваться? 4) или ради п.3 все и затевалось?
Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов? 2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест? 3) а если не сдавать, то нужно чипироваться? 4) или ради п.3 все и затевалось?
А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.