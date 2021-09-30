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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3827382838293830> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73 Мені вже зробили щеплення 67% 49 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 73 Додано: Чет 30 вер, 2021 22:12 uaprofi написав: ..........

вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? ..........вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?

А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%

Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14 Ромасик написав: чего же. Ляшко о 98% что-то вещал. чего же. Ляшко о 98% что-то вещал.



Вот когда -



Карантин в Украине отменят, если вакцинированы будут 70% населения



будет Вам 50 на 50%, ждите



и сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то



YouTube to remove all anti-vaccine misinformation Вот когда -будет Вам 50 на 50%, ждитеи сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то IgA Повідомлень: 807 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19 kluychkooleg написав: Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів. Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин.

как в Израиле? Или может "как в Бергамо"? как в Израиле? Или может "как в Бергамо"? Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 30 вер, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15352 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4090 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19 Вкладчик1234 написав: uaprofi написав: Вкладчик1234 написав: Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень



почему? почему?

Та что-то болеют.

Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации" Та что-то болеют.Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"

Констатирую - Вы опустились до наглой лжи.

Стыд совсем потеряли?

Если этот пост удалят по Вашей или чьей-то ещё жалобе буду восстанавливать. Констатирую - Вы опустились доЕсли этот пост удалят по Вашей или чьей-то ещё жалобе буду восстанавливать. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 вер, 2021 22:21, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21 ЛАД написав: uaprofi написав: ..........

вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? ..........вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%

Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні

Перше - Вакцина захищає від

легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко

потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять

смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....

Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...



Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде

... З млн легкохворих переносчиків зарази. , навіть при 100% вакцинуванні цієї групи Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данніПерше -легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легкопотрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплятьсмерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде, навіть при 100% вакцинуванні цієї групи budivelnik

Повідомлень: 25075 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2739 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:24



Какой процент депутатов "вакцинировался" и/или "бустировался"?



Если бы вакцина реально спасала - там было бы 146% с 4 уколами, даже контрабандными "вакцинами", как это было на старте промо-кампании ковида.

А раз эти продажные шкуры не спешат "спасаться от неминуемой смерти" - наверно они "что-то знают"? Давайте вернёмся к "классическим индикаторам".Какой процент депутатов "вакцинировался" и/или "бустировался"?Если бы вакцина реально спасала - там было бы 146% с 4 уколами, даже контрабандными "вакцинами", как это было на старте промо-кампании ковида.А раз эти продажные шкуры не спешат "спасаться от неминуемой смерти" - наверно они "что-то знают"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15352 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4090 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:24 budivelnik написав: ЛАД написав: uaprofi написав: ..........

вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? ..........вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной? А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%

Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда. Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні

Перше - Вакцина захищає від

легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко

потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять

смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....

Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...



Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде

... З млн легкохворих переносчиків зарази. , навіть при 100% вакцинуванні цієї групи Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данніПерше -легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легкопотрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплятьсмерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде, навіть при 100% вакцинуванні цієї групи

Решили заняться подтасовкой?

Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно? Решили заняться подтасовкой?Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно? ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28 fler написав: Вкладчик1234 написав: uaprofi написав:

Вкладчик1234

Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень



почему? Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не оченьпочему?

Та что-то болеют.

Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации" Та что-то болеют.Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"



Прям как у нас в Харькове Прям как у нас в Харькове

Вкладчику1234 я уже написал.

Вам повторить или сами понимаете?

А стыда, похоже, и не было. я уже написал.Вам повторить или сами понимаете?А стыда, похоже, и не было. ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:31 ЛАД написав: Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно? Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?

Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.

Безсимптомно Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.Безсимптомно Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15352 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4090 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 22:31 edvardd написав: https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo

кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают... https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogoкстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...

А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают. А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают. ЛАД 2 Повідомлень: 19747 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4850 раз. Подякували: 4485 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3827382838293830> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7754 8919954

ЛОБ Чет 30 вер, 2021 15:08