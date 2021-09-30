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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3827382838293830>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 73
Мені вже зробили щеплення
67%
49
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:12

  uaprofi написав:..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?

А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14

  Ромасик написав:чего же. Ляшко о 98% что-то вещал.


Вот когда -

Карантин в Украине отменят, если вакцинированы будут 70% населения


будет Вам 50 на 50%, ждите :D

и сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19

  kluychkooleg написав:Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.

как в Израиле? Или может "как в Бергамо"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 30 вер, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19

  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:
  Вкладчик1234 написав:Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень


почему?

Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"

Констатирую - Вы опустились до наглой лжи.
Стыд совсем потеряли?
Если этот пост удалят по Вашей или чьей-то ещё жалобе буду восстанавливать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 вер, 2021 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні
Перше - Вакцина захищає від
легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко
потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять
смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....
Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...

Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде
...З млн легкохворих переносчиків зарази., навіть при 100% вакцинуванні цієї групи
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:24

Давайте вернёмся к "классическим индикаторам".

Какой процент депутатов "вакцинировался" и/или "бустировался"?

Если бы вакцина реально спасала - там было бы 146% с 4 уколами, даже контрабандными "вакцинами", как это было на старте промо-кампании ковида.
А раз эти продажные шкуры не спешат "спасаться от неминуемой смерти" - наверно они "что-то знают"? ;)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  uaprofi написав:..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні
Перше - Вакцина захищає від
легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко
потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять
смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....
Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...

Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде
...З млн легкохворих переносчиків зарази., навіть при 100% вакцинуванні цієї групи

Решили заняться подтасовкой?
Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:
Вкладчик1234
Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень

почему?

Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"


Прям как у нас в Харькове :roll:

Вкладчику1234 я уже написал.
Вам повторить или сами понимаете?
А стыда, похоже, и не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:31

  ЛАД написав:Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?

Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.
Безсимптомно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:31

  edvardd написав:https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo
кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...

А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают.
ЛАД
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