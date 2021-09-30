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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:12
uaprofi написав:
..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:14
Ромасик написав:
чего же. Ляшко о 98% что-то вещал.
Вот когда -
Карантин в Украине отменят, если вакцинированы будут 70% населения
будет Вам 50 на 50%, ждите
и сохраните на всякий случай ролики Ваших правдорубов из ютуба, а то
YouTube to remove all anti-vaccine misinformation
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19
kluychkooleg написав:
Я це до чого. В нас не реалізовані 10 млн доз різноманітних вакцин. Динаміка захворюваності - як в папуасів.
как в Израиле? Или может "как в Бергамо"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 30 вер, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:19
Вкладчик1234 написав: uaprofi написав: Вкладчик1234 написав:
Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень
почему?
Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"
Констатирую - Вы опустились до наглой лжи.
Стыд совсем потеряли?
Если этот пост удалят по Вашей или чьей-то ещё жалобе буду восстанавливать.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 30 вер, 2021 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:21
ЛАД написав: uaprofi написав:
..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні
Перше - Вакцина захищає від
легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко
потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять
смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....
Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...
Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде ...З млн легкохворих переносчиків зарази.
, навіть при 100% вакцинуванні цієї групи
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budivelnik
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:24
Давайте вернёмся к "классическим индикаторам".
Какой процент депутатов "вакцинировался" и/или "бустировался"?
Если бы вакцина реально спасала - там было бы 146% с 4 уколами, даже контрабандными "вакцинами", как это было на старте промо-кампании ковида.
А раз эти продажные шкуры не спешат "спасаться от неминуемой смерти" - наверно они "что-то знают"?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:24
budivelnik написав: ЛАД написав: uaprofi написав:
..........
вы понимаете, что скорей всего с такими показателями "вакцина" бы не была объявлена вакциной?
А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50%
Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні
Перше - Вакцина захищає від
легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко
потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять
смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть....
Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...
Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде ...З млн легкохворих переносчиків зарази.
, навіть при 100% вакцинуванні цієї групи
Решили заняться подтасовкой?
Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?
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ЛАД
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:28
Вкладчику1234
fler написав: Вкладчик1234 написав: uaprofi написав:Вкладчик1234
Вон в вакцинированном и бустерированном Израиле как-то не очень
почему?
Та что-то болеют.
Причём вспышки заболевания происходят после "вспышек вакцинации и бустеризации"
Прям как у нас в Харькове
я уже написал.
Вам повторить или сами понимаете?
А стыда, похоже, и не было.
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ЛАД
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:31
ЛАД написав:
Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?
Неверняка переболеют. Может и по 2-3 раза.
Безсимптомно
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:31
edvardd написав:
https://antikor.com.ua/articles/488113-kto_i_kak_pomogaet_rasshatyvatj_rejting_zelenskogo
кстати прошла инфа, что путин выделил ярд рублей, чтобы убрать Зеленского, отрабатывают...
А я всё думал, на кого Флер с Ромасиком вкалывают.
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