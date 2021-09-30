ЛАД написав:............. budivelnik 1. Не хочу делать какие-либо расчёты, опираясь на недостаточно достоверные цифры (40% эффективность). А если окажется не 40%, а хотя бы 60%? Уже будет уменьшение больных не в 1,6, а в 2,5 раза. 2. Да, смертей мало. Но больных хватает. Последствия болезни толком неизвестны. То ли это "просто сопли", то ли что похуже. 3. Эти больные являются и переносчиками болезни, т.е. увеличивают вероятность заболевания вакцинированных и, соответственно, их смерти.
А чи звернули Ви увагу на різницю між цифрами 1 Вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини 15000 грн*30 років*12 місяців*40%(дохід Держави , для загалу це Бюджет/ВВП)=2млн грн , правда якщо відмінусувати прямі витрати Держави на цю ж людину(пенсія,охорона,медицина,освіта) то сума буде в рази менша...але нехай буде 2 млн 2 І порівняємо цю суму на вартість врятованого в молодих вікових групах=350-700 млн грн....
Чи розумієте Ви що запас в 200-300 разів , легко перекриває корекцію з 1,6 до 2,5.....
1. Простите, но экономист из Вас тоже не очень, как и эпидемиолог. 1.1. IgA уже напоминал Вам о том, что часть вакцин мы получаем бесплатно. Но это мелочи.
Той самий Іфа привів ссилку де прямо сказано 10,5 млрд грн за 38 млн вакцин....+ доставка+плата працівникам за вакцинацію... скільки вийде? на 10% менше ніж взяв я?Нехай навіть на 20%.. А в мене зазор в 20 000 - 30 000% ...Навіть згадувати такі дрібниці смішно
ЛАД написав:1.2. Я уже писал, что "вартість (економічна доцільність для Держави) однієї людини" Вы считаете абсолютно неверно. Налоги, которые человек платит, это только небольшая часть его "вартості". При Вашем расчёте оказывается, что человек вообще экономически неэффективен. Затраты на его воспитание, образование и пр. не покрываются тем доходом, который он приносит в виде налогов. И, следовательно, рост населения страны приносит только убытки. Т.е. для увеличения доходов государства население следует уменьшать. ..... Та что, как видите, задача расчёта экономической эффективности не так проста, как Вам кажется. И не решается 2-3 арифметическими действиями. Простой расчёт не всегда правильный.
Ваша відповідь дуже нагадує Як правильно порахувати - я не уявляю...але те що хтось вже порахував - засуджую і не сприймаю.... Приведіть свій варіант розрахунку...я ж нічого не маю проти.. ПС моя порада Для того щоб не виглядати голословним невігласом - коли когось критикуєте, до критики докладайте ще й розрахунки,які можна оспорити/перевірити... А емоції залиште при собі.
Ромасик написав:1) чтобы сдать тест нужно поехать в клинику. В клинику пускают без тестов? 2) чтобы ходить отдыхать регулярно нужно регулярно сдавать тест? 3) а если не сдавать, то нужно чипироваться? 4) или ради п.3 все и затевалось?
А может у них бесплатные экспресс-тесты на входе в бассейн, которые берутся раз в две недели? А вы по Украине судите. Хотя даже и не по Украине. У нас в клиники без тестов пускают. То есть вообще непонятно откуда вы черпаете информацию для своих шуток.
ЛАД написав:А Вы знаете, что для признания вакцины требуется эффективность выше 50% Цифра 40% у будивельника взята не знаю откуда.
Я розумію що ви спеціально замовчуєте певні данні Перше - Вакцина захищає від легкого захворювання на 40%__40% взагалі не захворіють, 60 захворіють легко потрапляння в лікарню на 85%_85% не потраплять в лікарню , 15% потраплять смерті на 95%________________95% не помруть, 5% помруть.... Друге - суперечка йшла про те , що вакцинування не захищає 60% щеплених від того що вони не стануть легкохворими, або переносчиками віруса...
Тобто в групі молодих з 5 млн осіб , в якій померло 17 осіб за 1,5 року - буде ...З млн легкохворих переносчиків зарази., навіть при 100% вакцинуванні цієї групи
Решили заняться подтасовкой? Или признаёте, что ковид настолько заразен, что без вакцины переболеют все поголовно?
Навіщо ці емоційні наклепи? а - Де підтасовки? б - Що написано не правильно в - Як пропонуєте написати щоб було правильно...
Як тільки відповісте на озвучені мною підпункти - це буде дискусія... А залишите все на рівні емоційних зойків - то так і залишитесь заляканим емоціалом,який не в стані справитись з своїми страхами і потребує підтримки психіатора. ПС Як я розумію претензії до цифри в 3 млн... Згоден трошки модернізувати пункт.. Вакцинація 100% групи в 5 млн осіб в молодших вікових категоріях ...має високу ймовірність того , що 3 млн з цієї групи ,перехворіють в легкій формі і будуть переносчиками зарази. Ця фраза вірна в тому випадку, якщо при вакцинуванні 0% в цій групі також буде 3+ млн перехворівших....
budivelnik написав:.......... Ваша відповідь дуже нагадує Як правильно порахувати - я не уявляю...але те що хтось вже порахував - засуджую і не сприймаю.... Приведіть свій варіант розрахунку...я ж нічого не маю проти.. ПС моя порада Для того щоб не виглядати голословним невігласом - коли когось критикуєте, до критики докладайте ще й розрахунки,які можна оспорити/перевірити... А емоції залиште при собі.
Эмоций в том моём посте нет вообще. Я показал, что задача расчёта экономической эффективности достаточно сложная и заниматься я этим не буду. Вам уже писали, что можно критиковать и показывать неправильность расчёта и не приводя свои. Если Вы сделали неправильный расчёт, то это не значит, что я обязан сделать правильный. Поищите в инете, как считали "стоимость" человека американцы, если Вам интересно. Неумные поради давать не стоит.